Slotcall: Slechte cijfers, goede beurs

Het was weer een dag om van te smullen. De AEX (+1,6%) opende zo'n 3% in het rood, maar na dramatische jobless claims vanuit de VS, steeg de beurs plotseling.

Ja u hoort het goed. De markten reageerden positief op de slechtste jobless claims uit de Amerikaanse geschiedenis. Afgelopen week vroegen er namelijk 3,28 miljoen mensen voor het eerst een werkloosheidskering aan. In Amerika kennen ze het begrip vast contract immers niet, dus werknemers kunnen binnen no time de laan uit worden gestuurd.

Hoe kan de beurs nou stijgen?

Op verschillende fora vragen beleggers zich af hoe het nou in vredesnaam mogelijk is dat de beurs positief reageert op zo'n beroerd cijfer. Een deel van de oorzaak is dat dit cijfer niet heel onverwacht komt.

Ok, de consensus lag op 1 miljoen, maar op CNBC vertelde een analist dat niemand had verwacht dat het Amerikaanse UWV zoveel mensen tegelijk kon registreren. Een andere verklaring is dat er een gigantisch stimuleringspakket van de Amerikaanse regering klaar ligt.

Werklozen worden door de overheid dus bijna volledig gecompenseerd. De hoop is dat wanneer de coronacrisis voorbij is, mensen weer aan de slag kunnen. Amerika staat er immers niet alleen om bekend dat mensen gemakkelijk op straat worden gezet, maar ook dat mensen weer snel worden aangenomen.

Fed-voorzitter Jerome Powell beaamt dit en zegt op CNBC dat de Amerikaanse economie intern ijzersterk is. De problemen hebben een externe reden, waarom hij vindt dat de problemen niet zijn te vergelijken met 2008. Verder zei hij op een andere nieuwszender dat hij nog genoeg middelen over heeft om de Amerikaanse economie te ondersteunen.

Arcadis en Heijmans schrappen dividend

Het begint inmiddels traditie te worden. Allerlei bedrijven schrappen hun dividend als gevolg van de coronacrisis. Zo ook vandaag Heijmans en Arcadis. Eerstgenoemde kan de schade van de crisis niet inschatten en neemt daardoor het zekere voor het onzekere.

Arcadis doet eigenlijk hetzelfde. Het bedrijf noemt het een voorzorgsmaatregel en de analisten van ING denken dat het ingenieursbureau hiermee €86 miljoen bespaart. Naar aanleiding van deze berichten heeft de IEX Beleggersdesk een inschatting gemaakt van de kans dat een onderneming zijn dividend handhaaft.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een duikvlucht. De ECB zal in de markt zijn, want de Italiaanse (-30 basispunten) en Spaanse rente (-26 basispunten) kelderen. Het blijft bijzonder dat deze landen zo goedkoop geld kunnen lenen.