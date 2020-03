Video: Wie schrapt het dividend? Categorie: Beurs vandaag

Steeds meer bedrijven schrappen hun dividendvoorstellen voor de komende maanden. De lockdown heeft voor een hele trits aan bedrijven enorme gevolgen. Daarom is het verstandig de uit te keren dividenden (over de winst van het vorige jaar) voorlopig even binnenboord te houden. Unibail, Accell, Heijmans - over een breed front verliezen dividendbeleggers (tijdelijk) hun inkomstenbron. Maar: continuïteit is belangrijker dan het verbreken van een zorgvuldig opgebouwd dividendtrackrecord. In dit Premiumartikel zetten we alle dividendbetalers voor de komende twee maanden op een rij en geven daarbij onze inschatting aangaande de kans dat het dividend doorgaat. Van Ahold tot Wereldhave, en van Shell tot ASR. Ook op de optiebeurs wordt druk gehandeld in de dividendbetalingen. Dividenden worden verrekend in de optiekoersen: bij Aalberts bijvoorbeeld, dat de AvA van april uitstelde tot juni, is in ieder geval zeker dat het dividend niet in april zal vallen (moet na goedkeuring AvA), waardoor de waardering van april -en juni-opties verandert. Aan de optieprijzen kunnen we dus zien hoe de professionele handel de te verwachten dividenden momenteel inschat. Bij ABN Amro bijvoorbeeld wordt het dividend van €0,68 verhandeld voor rond €0,20. Hier leest u het Premium artikel over de dividendinschattingen. En dit is de link naar ons Youtube-kanaal, waarop u zich kunt abonneren zodat u automatisch meldingen krijgt van nieuwe video's.

