Slotcall: Wat een markt!

Het is gekkenhuis op de beurs. Gisteren was iedereen nog teleurgesteld dat de Republikeinen en Democraten het niet eens konden worden, maar nu is er ineens hoop. Resultaat is een 9,0% hogere AEX.

Wat ook helpt, is de gecoördineerde actie van de G7. Overheden en centrale banken van de zeven grootste producerende landen ter wereld hebben gezegd koste wat kost de wereldeconomie te redden. Daarnaast wordt een oproep gedaan aan Rusland en Saudie-Arabië om het geschil bij te leggen. Waarschijnlijk zullen beide partijen zich er weinig van aan trekken, maar het is het proberen waard.

Verder mogen we Royal Dutch Shell (+22,5%) bedanken. De oliegigant nam gisteren behoorlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het dividend gehandhaafd blijft. Nu het sentiment keert, is het aandeel veruit de grootste stijger binnen de hoofdindex.

Het bedrijf heeft een weging van 12% binnen de AEX, waardoor het de hoofdindex zelfstandig 2,7% hoger zet. Arend Jan kan het zich niet herinneren dat Royal Dutch Shell ooit zo hard omhoog ging.

#Shell +17,8%?! Ja, +17,8%. Mss wel grootste stijging ooit (anno 1890) #AEX Die D'tje hoef ik niet uit te leggen toch? #AEX pic.twitter.com/uieWWwYEix — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 24, 2020

Industrie houdt stand

Industrieel gerelateerde aandelen zoals ArcelorMittal (+18,4%) en Aperam (+11,1%) liggen ook bijzonder goed. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat de inkoopmanagersindices voor de industrie vandaag behoorlijk meevielen.

In Duitsland zakte de PMI over de maand maart slechts naar 45,7. Dat terwijl analisten rekening hielden met een stand van 39,6. Hetzelfde beeld zien we in Amerika. Daar rolde er een stand van 49,2 uit de bus, daar waar de consensus lag op 44. Lichte krimp dus.

De pijn zit hem met name in de dienstensector. De Duitse PMI is werkelijk waar om van te huilen. Een stand van 34,5 betekent een implosie van de dienstensector. Ook de Amerikaanse services PMI van 39,1 was aanmerkelijk slechter dan verwacht. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Duitse- en Amerikaanse industrie er beter voor staat dan de dienstensector.

???? Flash U.S. PMI drops to 40.5 in March (49.6 - Feb) as private sector firms signal a marked contraction in output in March amid the escalation of the outbreak of COVID-19. Service providers register an especially sharp fall in output. More: https://t.co/qvPMu4aQ4x pic.twitter.com/DxinIjyMPy — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) March 24, 2020

Unibail Rodamco skipt dividend

De coronacrisis raakt Unibail Rodamco (+10,2%) hard, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag om het slotdividend te schrappen. Het interimdividend van €5,40 wordt gelukkig wel uitbetaald, waardoor beleggers alsnog een winstuitkering van 8,4% tegemoet zien.

Kijkend naar de hoge yield kwam het nieuws niet heel onverwachts. De verrassing zit hem met name in het tijdstip waarop het bekend werd gemaakt. Een dag voor de ex-dividenddatum van het interimdividend is niet heel chique. Het had waarschijnlijk ook eerder gekund.

Anderzijds is het niet onlogisch dat het management van Unibail Rodamco compleet is verrast door de impact van het coronavirus. Het blijft lastig voor te stellen dat grote winkelcentra gewoon potdicht zitten.

Wat de IEX Beleggersdesk een beetje tegenvalt, is dat niet de exacte reden voor de schrapping bekend is gemaakt. Nu blijft het gissen, al ligt het voor de hand dat meerdere winkeliers de huur niet meer kunnen betalen.

Rentes

Het is ook risk-on op de rentemarkt. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt maar liefst 11 basispunten naar 0,87%. De Nederlandse yield (-0,10%) doet het wat rustiger aan met een plus van drie basispunten.