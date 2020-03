Slotcall: Bazooka werkt niet meer

Het was vandaag weer een achtbaanrit. Bij opening gingen we zo'n 5% omlaag, rond het middaguur belandde de AEX (-1,9%) in het groen en op het slot werd er weer aardig gedumpt. Dit ondanks nieuwe stimulerende maatregelen van de Fed.

De Amerikaanse Centrale Bank zegt zoveel obligaties op te kopen als nodig is. Hiermee wordt in feite een ongelimiteerd inkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties aangekondigd. Het is echter niet genoeg om de markten gerust te stellen. Het lijkt erop dat het trucje van de Fed nu echt is uitgewerkt.

Ruzie tussen Republikeinen en Democraten

Onder normale omstandigheden zou deze actie van de Fed voor een enorme rally op Wall Street hebben gezorgd, maar dit keer duurde het feestje slechts een halfuur. De belangrijkste oorzaak is dat de Republikeinen en Democraten het maar niet eens kunnen worden over een fiscaal stimuleringsplan om de economie te redden.

Het verschil tussen beide partijen is dat de Republikeinen vooral oog hebben voor de schade die bedrijven lijden en de Democraten voor de werknemers. In crisistijd zou het voor beide partijen niet zo moeilijk moeten zijn om wat water bij de wijn te doen, maar aangezien er zoveel haat is onderling, wordt elkaar niets gegund.

Voorlopig is de gewone Amerikaan de dupe, en beleggers natuurlijk. De koersen op Wall Street gaan wederom onderuit. Wat het sentiment ook niet ten goede komt, is dat het aantal besmettingen in New York in de laatste 24 uur met maar liefst 38% is gestegen naar bijna 21.000. De controle over het virus is compleet zoek.

New York coronavirus cases surge 38% overnight to 20,875 https://t.co/NtG6i3PLog — CNBC (@CNBC) March 23, 2020

(Nog) geen dividendverlaging Shell

Royal Dutch Shell (+3,2%) maakte vanochtend bekend alle zeilen bij zetten om de crisis te lijf te gaan. Om te overleven wordt het aandeleninkoopprogramma geschrapt, wordt er 5% minder geïnvesteerd en voor $3 à $4 miljard dollar op de kosten bespaard.

Daarnaast probeert het olieconcern, waar mogelijk, de nodige activa te verkopen. Alles is erop gericht om het fantastische dividendtrackrecord van Royal Dutch Shell intact te houden. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd het dividend immers niet verlaagd.

Het is simpelweg hopen dat het coronavirus snel de wereld uit is, en dat Saoedi-Arabië en Rusland weer met elkaar om tafel gaan zitten. Dit is nodig om de olieprijs weer te laten stijgen tot normale hoogten.

De IEX Beleggersdesk denkt dat Royal Dutch Shell het dividend nog een jaartje kan handhaven. Maar goed, in deze tijd is helaas niets zeker.

Pharming +8%

Tot de grote winnaars van de dag behoort Pharming (+8,0%). Het aandeel is de afgelopen maand bijna gehalveerd, maar het management zei vanochtend nog geen negatieve effecten te ondervinden van de coronacrisis.

Topman Sijmen de Vries denkt dat Pharming de omzet dit jaar wederom flink weet op te voeren. De consensus onder analisten is dat de winst per aandeel van het biotechbedrijf met 38% stijgt naar €0,08. Bij een koers van €0,83 betekent dit een getaxeerde K/W van 10,4.

De IEX Beleggersdesk vindt dat de verwachtingen ambitieus zijn, maar haalbaar. Wilt u de volledige analyse lezen dan kunnen abonnees klikken op de link in de onderstaande tweet.

Rentes

De aankondiging van het ongelimiteerde inkoopprogramma van de Fed heeft wel impact op rentemarkt. De vergoeding op Amerikaans staatspapier zakt met twintig basispunten naar 0,74%. Op de achtergrond daalt de Nederlandse yield met vier basispunten naar -0,13%.