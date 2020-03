Lubach geeft koopadvies FlowTraders Categorie: Beurs vandaag

Arjen Lubach fileerde de beurshandelaren gisteravond. Beetje kort door de bocht, maar even goed vermakelijk. Niet iedereen begrijpt het nut van de beurshandelaren, zeker wanneer zij optimaal profiteren van de wilde beursomstandigheden. Flow handelt voornamelijk in ETF's. ETF's zijn beleggingsinstrumenten die een enorme stap voorwaarts betekenden voor particuliere beleggers. Waar die voordien op dure beleggingsfondsen waren aangewezen, met soms 2-3% aan kosten, kan nu via ETF's gespreid en goedkoop worden belegd. Flow richtte ETF-uitgever Think (nu VanEck) mede op en focust zelf op de handel in die ETF's. Effectief geven ze bied- en laatkoersen af in een brede waaier aan ETF's (trackers). Wanneer de markt wild is, is er meer handel en verwijdt de spread (het verschil tussen bied en laat) zich. Dan valt er meer te verdienen. Hier leest u de laatste analyse inzake FlowTraders, met het advies van de beleggersdesk erbij. Hier ziet u het item van Lubach gisteravond. En dit is de link naar ons Youtube-kanaal, waarop u zich kunt abonneren zodat u automatisch meldingen krijgt van nieuwe video's.

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.