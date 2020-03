Moet u Gilead hebben, biotechs Moderna of BioNTech, of gewoon een grote jongen als Johnson & Johnson? U weet natuurlijk heel goed waar ik op doel. Want wie als eerste een middel heeft zolang het coronavirus wereldwijd (nog) verwoestingen aanricht, heeft de jackpot.

Dozens of companies and public labs around the world are working to develop a vaccine to prevent the spread of the new coronavirus. https://t.co/XCoszOMgKP — CNBC (@CNBC) March 23, 2020

Dat Duitse CureVac, dat ook in het verhaal wordt genoemd, is niet beursgenoteerd, maar onder meer de Bill & Melinda Gates Foundation zit erin en SAP-oprichter Dietmar Hopp. Vorige week was er de rel dat de VS dit bedrijf exclusief voor zichzelf wilde opkopen. Wat een verhaal eigenlijk, hier leest u het.

Een beetje handig huis had misschien al een cornovirustracker of ETF in de markt gezet. Daar is vast aan gedacht, maar misschien is het niet zo snel te realiseren. Dan is en het blijft het ook nog gokken welke fondsen er wel en niet in moeten zitten. Kortom, koop maar een farma- of biotechtracker of ETF als u hier iets mee wil.

Dat Moderna en BioNTech zijn dan weer geschikt voor wie van veel adrenaline en kokend risico in de aderen houdt. Moderna is zo ongeveer het volatielste dat er momenteel op de beurs rond loopt...

Dat BioNTech doet dan het virus weer even voor hoe de curve eruit dient te zien, of lees ik de grafiek nou verkeerd...?