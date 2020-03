TA: Wall Street Blues

Wall Street zoekt technische steun, na nieuwe stevige stimulerende maatregelen van de Fed.

Het verkoopvirus op Wall Street is nog niet onder controle. De dalende trend is ongebroken. Vanaf het hoogste punt dit jaar, op 29.564,70 (gevormd op 12 februari), bedraagt het verlies van de Dow Jones bijna 35%. Bovendien is de gehele beurswinst van onder het presidentschap van Trump weggevaagd.

Het ongelimiteerde inkoopprogramma van obligaties door de Amerikaanse Centrale Bank lijkt in eerste instantie onvoldoende om beleggers gerust te stellen. Zeker nu Republikeinen en Democraten het niet eens kunnen worden over het stimuleringsplan om de economie te redden.

Kortom, beleggers zijn niet onder de indruk. Dit doet me denken aan het laatste couplet van 'Wall Street Blues', een song van Procol Harum.

You tried to make

An easy buck

They pulled the plug

And now you're stuck

They took your money

And your shoes

I guess you've got

The Wall Street blues

Vandaag bekijk ik de Dow Jones Industrials index.

Dow lange termijn

Op Wall Street laat de Dow Jones laat met de doorbraak van de koersbodem van december 2018 rond 21.720 een technische verzwakking zien. Dit signaal geeft stevige verkoopdruk aan.

De doorbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor koersdaling richting de eerste steun 17.696,60 (bodem van november 2016). Dit niveau, dat nu bijna is bereikt, is geen cruciale steun. Na een doorbraak onder 17.696,60 wordt de bodem van augustus 2015 rond 15.370 het volgende langetermijn-koersdoel.



De 200-dagenlijn van de Dow (glooiende rode doorlopende lijn) draait neerwaarts. Dit signaleert een verzwakking in de technische conditie van Wall Street.

Dow korte termijn

Verkopers domineren het kortetermijn-koersverloop op Wall Street. We zien op de grafiek een patroon van lagere toppen en bodems. We naderen wel de steun rond 17.696,60 (bodem van 9 november 2016). Na een doorbraak daaronder wordt 17.067,40 het volgende kortetermijn-koersdoel.