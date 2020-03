TA: Nieuwe verzwakkingen

Zoals eerder gezegd: Milde Vorm van Corona in Holland..



Zelfs App Oosterhuis is weer een beetje "Rustiger" Geworden..



Maar wat een Ongedisciplineerd zootje in Holland..(stranden/Parken)



Typisch Volk wat "vol" is van zich zelf en met de Vinger wijst naar een ander..;))



Zaten waarschijnlijk véél Wc-rol Hamsteraars tussen..;))





Toegevoegd:



Ook..



Vrijdag en Zaterdag véél Mensen gezien die voor het éérst van hun leven..



"Keihard" aan een Vitale Weerstand gingen werken.. (vooral véél Vrouwen)..



Veel Sportscholen puilen straks dus weer uit..!



Because this Time it will be different