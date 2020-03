Hoe veel lagere AEX veel hoger staat

(AJK) The greatest force in the universe is compound interest, daar kennen we Albert Einstein van op de beurs. Hij had misschien ook een relativiteitstheorie voor de markten zelf kunnen schrijven. Want wat is nou hoog en wat is nou laag? Erik, die nu voor BNP Paribas thuis de turbo's in elkaar sleutelt, gooit een balletje op.

U hebt het zelf vast ook, alle verhoudingen (in uw hoofd) zijn op de schop, nu de AEX in een paar weken tijd met een zes, vijf, vier, drie en nu weer vier begon of begint. In de afgelopen jaren zat ik al op het puntje van mijn stoel bij -/+2%: sensatie! Nu draai ik mij 's ochtends nog een keer om bij -/+10%.

Kijk wel een uit met hoger lager, want wat lager is kan best hoger zijn. Neem onze AEX. Daar is zeg maar eenderde af, maar intussen denk ik dat de index op 389,60 (laagste stand tot nu toe) duurder is dan toen de index een maand geleden piekte op 632,12. Reden: omzetten, winsten en dividenden 2020 imploderen.

Sterker, we gaan in 2020 de moeder aller winstdalingen meemaken. Dat wordt een spike in de winstgrafiek naar beneden die we nog heel lang luid en duidelijk in de langetermijngrafieken gaan zien. Van mijn eigen LinkedIn: