Banken over de economie: oeps...

(AJK) Hier de eerste rapporten van onze banken over de impact ván óp. Kijk naar de stille straten buiten, die cijfers van Sligro gisteravond en u weet dat we inderdaad in een recessie zitten en een dikke ook.

Ervan uitgaande dat de virusuitbraak in het tweede kwartaal wordt bezworen, verwachten we dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,2 procent krimpt. Zo wordt de productie van bedrijven hard geraakt en geven huishoudens tijdelijk minder uit. #RaboResearch https://t.co/3kBjvmr7FI — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) March 20, 2020

Helaas, het virus noch de schade waait even in een paar weken of zelfs maanden voorbij. ABN Amro geeft 2020 alvast op. Voor de beurs is het de vraag of en wanneer die gaat vooruitlopen op wat voor herstel.

Herstel economie na #corona crisis pas in 2021. Lees over onze nieuwe prognoses voor de wereldeconomie:https://t.co/oP8PKqXbLf #coronavirusNederland — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 19, 2020

Was het in 2008 eigenlijk alleen de financiële sector, dit keer... Hoe ironisch dat met name de permanente eind-der-tijden-en-vooral-de-centrale-banken-hebben-het-gedaan-roepers eindelijk eens een keer gelijk krijgen... maar wel om de compleet verkeerde reden.

Jeuj. Nou ja, hier maken we ons dan wel weer druk over. Eerst dat rotvirus maar eens overleven en uitbannen: