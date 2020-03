IEX Weekend: Lockdown

De Fear & Greed index is helemaal naar links uitgeslagen. Vorige week stond ie nog op 1, inmiddels iets minder erg, op 8. Een sterk koopsignaal? Eerst maar eens luisteren naar de oude wijze man. Warren Buffett, vermaard belegger, schreef dit in 2008, toen de financiële wereld ineen leek te storten:

The financial world is a mess, both in the United States and abroad. Its problems, moreover, have been leaking into the general economy, and the leaks are now turning into a gusher. In the near term, unemployment will rise, business activity will falter and headlines will continue to be scary.

So ... I’ve been buying American stocks.

Buffett heeft mooi praten, maar als overheden en centrale banken niets doen gaat er een behoorlijk deel van de bedrijven failliet. Het is in ieder geval, zover ik mij herinner, heftiger dan in 2008 én de problemen zitten niet alleen bij de financiële wereld, maar in de hele maatschappij.

We hebben het nu over een lockdown tot maandag 6 april maar wat als het drie maanden wordt? Of een jaar? Destijds moest het publiek de banken redden, nu moeten de banken het publiek én het bedrijfsleven redden.

De ECB staat achter de commerciële banken en de overheden gaan meer en hogere garanties afgeven. De ECB geeft een bank 0.75% rente als ze geld komen lenen en dat vervolgens uitlenen aan het bedrijfsleven.

Vreemde tijd

Het is een vreemde tijd en dat werkt door op de beurzen. Er zit echte angst in de maatschappij en dat is terecht: we zien wat er in Italië gebeurt en dat komt hier ook naartoe. De cijfers zijn nog niet hoopgevend en dan wordt er nog niet eens volop getest:

Hierboven ziet u de grafiek van het totaal aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus. We zitten op moment van schrijven op 3631 positief geteste patiënten. Uiteraard zijn er nog veel meer, maar die zijn of worden niet getest.

Lockdown werkt niet meteen

Op onderstaande grafiek ziet u het verloop van het aantal nieuwe gevallen in China. Op 23 januari, het begin van de grafiek, werd een volledige lockdown afgekondigd. De piek in het aantal nieuwe gevallen lag op 12 februari.

Het wordt spannend, de komende weken. Niet zozeer op de beurs, nou ja ook wel denk ik, maar vooral in het échte leven. Grote vraag: werken de maatregelen tegen besmetting of worden de ziekenhuizen straks overspoeld met coronapatiënten?

Ik schreef eerder al dat ik me zorgen maakte om met name Engeland en de VS, omdat de overheden daar het probleem schromelijk onderschatten. De Amerikaanse president is een meester in het beschuldigen van andere partijen: Democraten, China, Europa: het ligt nooit aan hem.

Quite a different tune than the one you were singing for months: pic.twitter.com/gH1xZAHXm5 — The Recount (@therecount) March 18, 2020

Blijf binnen

U kent het verhaal inmiddels: flatten the curve, zoveel mogelijk uitstellen van de besmetting, zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken. Eerst werd het vriendelijk verzocht, maar al rap daarna kwamen hardere maatregelen.

Scholen dicht, café's dicht, bedrijven dicht, sportscholen dicht, alles om maar zo min mogelijk mensen met elkaar in contact te laten komen, om het aantal besmettingen te minimaliseren.

Ronduit angstaanjagende cijfers zien we als we naar de laatste fase in het ziekenhuis kijken. In Wuhan is een klein onderzoekje (Lancet) gedaan onder 52 patiënten die al in deze fase zaten, daarvan stierf 61% - een schrikbarend groot deel. Het is dus van het allergrootste belang, ook voor uzelf, om niet besmet te raken met dat virus.

Uiteraard hoeft niet iedereen naar het ziekenhuis, en van diegenen die wel opgenomen moeten worden, hoeft niet iedereen naar de intensive care aan de beademing. Want daar zit de echte bottleneck.

Tekort aan beademingsapparatuur

Er is wereldwijd veel te weinig beademingsapparatuur én zijn er veel te weinig mensen die deze apparaten kunnen bedienen. Bovendien lopen zij grote kans om ook ziek te worden, want ze staan in intensief contact met zware gevallen.

De apparatuur wordt nu als een razende bijgemaakt: fabrikanten hiervan zijn onder andere Medtronic, GE Heathcare, Draegerwerk (Dui), Vyaire Medical, Hamilton Medical, Getinge én ons eigen Philips. Daarnaast is er veel vraag naar CT scanners, ultrasound devices, mobiele X-ray systemen en van alles wat er nog maar bij komt kijken in een ziekenhuis.

Op de site van Hamilton staat te lezen dat dit bedrijf de productie fors opgevoerd heeft. Normaal gesproken maken ze er 220 per week, nu mikken ze op 50% meer.

Afbeelding: informatie van Hamilton inzake beademingsapparatuur (klik voor groot)

Duitsland zou 10.000 apparaten besteld hebben bij Draegerwerk. Ook Philips maakte deze week bekend dat het geraakt wordt door de crisis, maar dat er juist extra vraag is uit de hoek van de medische sector.

Productie in China op 80%



Statement of Philips CEO Frans van Houten on the COVID-19 outbreak - News | Philips https://t.co/ewCTBpRKtB — Nico A. Inberg (@NicoInberg) March 18, 2020

Dat betekent miljarden meer omzet voor deze bedrijven, want de koopprijs zou ergens tussen de $25.000 en $50.000 liggen en wereldwijd zijn er gigantische hoeveelheden nodig.

Laten we hopen dat het deze bedrijven lukt om en masse zoveel mogelijk van deze apparaten te maken en te distribueren. Het gaat ons allemaal aan, want wie straks het virus oploopt kan dus zomaar in een ziekenhuis belanden waar deze beademingsmachines niet voorradig zijn, of allemaal in gebruik.

Terug naar de beurs

Ik hoor sommige experts zeggen dat de maatregelen erger zijn dan het virus zelf, maar dat is ook een keuze vanuit beschaving: doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen te redden, of zeggen we: the show must go on?

De lockdown grijpt zwaar in in omzet en winsten van bedrijven maar in leven blijven is nog net even belangrijker. Maar: het ging wel bijzonder hard omlaag toen men de impact van het virus meer en meer begon te begrijpen.

Gelukkig doen centrale banken en overheden er alles aan om de krater die we straks gaan zien in de cijfers enigszins te verzachten. En dan moet daarna de boel weer op gang komen. Waar de bodem ligt?

Ik zei in dit filmpje al dat ik totaal niet weet waar de bodem ligt, en dat is ook zo. Wat er op ons afkomt is van een ongekend magnitude en laten we hopen dat we er net als enkele Aziatische landen goed doorheen komen.

Basic-Fit: alle sportscholen dicht

Ja, dan ben je opeens HELEMAAL out of business. Alle ruim 750 sportscholen van Basic-Fit moesten sluiten en dat kost geld. De abonnementen lopen wel door, maar extra drankjes, lessen etc. worden niet verkocht. Daarnaast wil BF de leden compenseren; dat zal wel twee maanden verlenging worden, zonder cash-out.

Hoewel het bedrijf bij de cijfers al aangaf dat er een noodplan lag, werd men toch overvallen door het sluitingsbesluit van de regering. In een nieuwe update gaf BF aan in gesprek te zijn met de banken over een extra kredietfaciliteit van €150 miljoen.

In deze risk-off modus is dat niet genoeg: de markt wil weten of dat geld beschikbaar is of niet. Duidelijkheid voorop, geen onzekerheid. Too little, too late dus en dan loop je het risico op dit soort taferelen.

Overigens is in de VS Planet Fitness, een vergelijkbare groeier, hetzelfde lot beschoren. Het aandeel daalde van $90 tot $30 momenteel:

Flow Traders: Kassa

Bij handelshuis Flow Traders rinkelt de kassa. De ETF-handelaar heeft er een paar magere kwartalen op zitten met een vooral saaie beurs maar nu is het bingo, en niet zo'n klein beetje ook. In een aardig artikel in Het Parool laat ceo Dennis Dijkstra zien hoe Flow al voorbereid was op de huidige situatie.

1/4 Van verschillende bronnen kregen we beeld vanaf de burelen van Flow Traders: de flitshandelaren zijn aan het kantoorkamperen pic.twitter.com/3fh4Ctv2WA — Martijn Zeven (@Martijn_Zeven) March 17, 2020

Zowel op de beurs als qua impact van het virus.

“We zagen hoe snel het ging. We hebben ons daarom gelukkig goed kunnen voorbereiden. Dit leek ons de beste optie om de operatie gegarandeerd draaiende te houden en de gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Stel dat iemand op kantoor zou komen die besmet is: dan moet iedereen het kantoor uit en het pand dicht. Daarom zitten we nu met een kern op kantoor.”

De handelaren kamperen op kantoor, met een man of zeventig. Overal staan tentjes. Ik ben er weleens geweest, er is een fantastische kantine en alhoewel verveling misschien wel eens toeslaat s avonds, is de handel overdag natuurlijk ook prachtig.

Flow heeft zijn zaakjes goed op orde. In dit soort tijden worden de mannen van de jongens gescheiden op handelsgebied. In de VS ging bijvoorbeeld een grote marketmaker, Ronin Capital, kopje onder:

It was only a matter of time before this story happened.



Not the last https://t.co/aQQnLnRVph — Jim Bianco (@biancoresearch) March 20, 2020

Ronin (de naam komt van een alleenstaande samoerai) speculeerde naar verluidt met de VIX. Het gerucht gaat dat ze weliswaar VIX long zaten, met daar tegenover een shortpositie in opties. Kennelijk niet in evenwicht, want de beweging omlaag heeft ze uiteindelijk de das omgedaan.

Opvallend, want de oprichter van Ronin, John Stafford, is een oude rot in het vak en begon al in 1975 met marketmaking op de beurs van Chicago. Hij verkocht in 2002 zijn bedrijf aan een grote bank en ging later verder met Ronin, samen met zijn zoon.

Vrijdagochtend zagen we deze rare beweging in de VIX, wat waarschijnlijk het sluiten van de Ronin-positie was. De grafiek komt van Zerohedge.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Flow Traders IS eigenlijk de Vix. Als de angstbarometer omhoog schiet, verdient Flow meer geld. De spreads verwijden zich en er is beweging en meer handel. Pikant genoeg verdiende Flow begin 2018 tientallen miljoenen op één dag toen een Zwitserse bank scheef zat in diezelfde VIX.

Die bank moest een uit de hand gelopen positie sluiten en betaalde de hoofdprijs voor een karrevracht aan VIX-contracten. Naar verluidt was Flow een van de verkopers...

Niet goedkoop in rustige tijden

Qua k/w is Flow niet eens laag, vorig jaar verdiende het €1,10 per aandeel, maar de snelle boys hebben een enorme verdienpotentie op het moment dat de beurs weer eens rare dingen doet.

En this is the big one. Deze keer is het extreem wat er gebeurt. Ik durf niet te voorspellen wat Flow Traders in Q1 gaat verdienen, wie weet is het €2 of €3 per aandeel. Eigenlijk is het jammer dat het geen echte optiemarketmaker meer is. Daar valt nog meer te verdienen.

Dat zou echter ook een iets ander risicoprofiel betekenen, wat voor een beursgenoteerde onderneming op de waardering zou gaan drukken. Flow had in 2019 geen enkele verliesdag, als ik dat tenminste zo mag interpreteren:



Uit het transcript van de conference call op 7 februari (bron: Flow)

KPN: telecommers draaien gewoon door

KPN won een rechtszaak waardoor het de ACM niet meer in de nek heeft hijgen, voor in ieder geval de komende twee jaar. Telecommers met een eigen netwerk zouden volgens de ACM hun netwerk open moeten stellen voor telecombedrijven zonder netwerk.

In die zaak kreeg KPN nu gelijk en dat betekent dat het hogere prijzen kan vragen aan de concurrenten die op het netwerk willen. Daarnaast is telecom natuurlijk een mooie sector nu: de abonnementen lopen door en het internetgebruik thuis loopt de spuigaten uit nu de kinderen thuis zijn.

Het kan raar lopen allemaal. Afgelopen jaar was telecom de gebeten hond: geen omzetgroei, dus bóóóóring. Nu is die 5% dividend met een stabiele inkomstenstroom opeens heel erg aantrekkelijk.

