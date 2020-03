TA: Zware turbulentie voor luchtvaart

AF/KLM is juist NU een koopje. De koers heeft zo langzamerhand wel alle ellende in zich verwerkt. Alles wat tegen kan zitten zit tegen en is wel in de koers opgenomen. Corona zal zoals dat in China inmiddels het geval is ooit een keertje verdwijnen en dan is NU kopen een prima zet om over een half jaar / jaartje met 3 a 4 euro winst per aandeel een lekkere winst te maken. En wat mij betreft zo goed als 100% zeker ook nog.

De Franse en Nederlandse overheden gaan financieel ondersteunen en zorgen er dus voor dat de kosten grotendeels worden weggenomen (vooral personeelskosten nu)....dus tja.....AF/KLM is een mooi aandeel om nu op te pakken en even weg te leggen.

Dit gaat 100% centen opleveren vanaf de zomer (3 - 4 maanden van nu....en nog verderop in het jaar zal je nog meer koerswinst behalen !!).

En zo zitten er bij de financials ook koopjes -- ABN, AEGON, ING.

Als dit verhaal straks voorbij is zullen dat met AF/KLM de eersten zijn die omhoog spuiten....en bij de financiaals helemaal als ook nog eens de rente gaat oplopen. Dus ook een koopTIP !!