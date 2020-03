Video: "Houd overal rekening mee"

Nationalisatie betekent dat altijd het motto van de staat jegens aandeelhouders en optiebezitters; Rien ne va plus... het geld is niet meer van u?

Kortom hetzelfde debacle zoals in 2008 bij de nationalisatie Fortis, ABN AMRO, SNS Reaal?

Zonder financiële compensatie / genoegdoening ?





Het is overigens niet buitengewoon simpel overal rekening mee te houden net zo min als het eenvoudig is nergens rekening mee te houden.... Wat te doen? Nu nog verkopen op weg naar het armageddon van het financiële systeem? Een bankrun? Nieuw failliet van de banken?