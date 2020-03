BeursVandaag: Gifbeker

De futures openen fors lager en ik houd het zelf maar op puntje twee.

Te meer daar we nog geen flauw idee hebben hoe groot de impact wordt op de bedrijfscijfers. Duidelijk is wel dat de crisis langer gaat duren dan een paar vervelende weken en dat de schade veel groter is dan misschien eerst gedacht. Vat ik het zo goed samen?

Economie en landen redden het wel, zie de gigantische steunpakketten gisteren van VS, VK en wij

De winsten, omzetten en ook dividend (ik reken zelf gemakshalve maar nergens meer op) kunnen we H1 en eigenlijk het hele jaar al wel vergeten?

Wat voor winstdip prijzen de markten uiteindelijk in, wanneer draaien ze en levert dat ook weer een bull market op: dat is de vraag

Het moet nu van overheden komen, de centrale banken zijn uitgespeeld op de voorgrond (zeker niet op de achtergrond)

Liqiditeit is verzekerd

Wat ook nog kan zijn is dat de markten denken dat het gratis geld van de overheden minder naar hun toe komt, dan het gratis geld van de centrale banken in de afgelopen twaalf jaar. Enfin, Het bekende blokje weer, de crisis verscherpt zich. Te veel om op te noemen, Australië is ook op slot en Taiwan gaat ook dicht.

Het lam liggende Italië verbiedt de komende ook nog 90 dagen short-selling.

U ziet de koersen, de gifbeker is nog niet leeg. Alles weer fors lager, maar het went snel? Eerlijk zeggen wie zich nog echt een hoedje schrikt. Met de huidige volatiliteit is echter alles mogelijk, het kan zo weer (hard) draaien, Zekerheidshalve meld ik dat de (voorlopige?) AEX bodem 389,60 is (en de top 632,12). Van een maand terug...

De rentemarkt opent ook voortvarend, de Amerikaanse rente stijgt drie, de Britse ook en de Duitse en Nederlandse rente vijf basispunten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en zelfs de familie Wessels weet niet altijd even goed te timen dus:

07:43 Vivoryon meldt voortgang in onderzoek Alzheimermedicijn

07:42 ArcelorMittal herfinanciert lening

07:37 Handel Japan en China hard geraakt door coronavirus

07:36 S&P negatiever over vooruitzichten Shell

07:35 VolkerWessels verdwijnt half april van beurs

07:11 Nikkei ziet winst verdampen en sluit lager

17 mrt Italië verbiedt shortselling voor periode van 90 dagen

17 mrt Moody's somberder over luchtvaartsector

17 mrt Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

17 mrt Ook FedEx waagt zich niet aan voorspellingen om corona

17 mrt Dikke winsten op Wall Street

17 mrt Irak wil spoedoverleg over olie

17 mrt Wall Street zet duidelijke stap vooruit

17 mrt Productie kristal Royal Leerdam verhuist naar Delft

17 mrt DAF stopt productie trucks en vraag werktijdverkorting aan

17 mrt Lagere buffereis banken om coronacrisis te beteugelen

Analistenadvies luidt en nu nog een downgrade na -55% in een maand, HSBC?

Adyen: naar €832 van €900 - JP Morgan

Unilever: naar €53 van €60 - Jefferies

Air France-KLM: naar hold van buy en naar €4,50 van €11 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met oh ja, ook nog een Fed-rentebesluit met nieuwe economische ramingen.

08:00 BMW Q4-cijfers

10:30 Sligro jaarvergadering

11:00 EU inflatie CPI feb 0,2% MoM

15:30 VS olievoorraden 2,27M

19:00 FOMC economische projecties

19:00 Fed rentebesluit

En dan nog even dit

Nog even alles op een rij:

Noodpakket: Uitkering voor zzp'ers en 4.000 euro voor ondernemers: https://t.co/o9dS0LZmMN — NU.nl (@NUnl) March 17, 2020

Hebt u nog ergens recht op?

Het kabinet heeft besloten om vanwege het #coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen.



Een overzicht van de maatregelen ?https://t.co/1H9fvIps76#coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/6pGjYYISPv — Ministerie SZW (@MinisterieSZW) March 17, 2020

$1 biljoen in de VS:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journal https://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/9WPMP7kHWM — The Wall Street Journal (@WSJ) March 18, 2020

Hier de details:

Mnuchin: Proposed economic relief could put $1 trillion into U.S. economy https://t.co/AqRouGL8ss pic.twitter.com/kmibxv3hSr — Reuters (@Reuters) March 18, 2020

£360 miljard in Londen en het wachten is nu op de Duitsers?

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 18 March https://t.co/Ufy4j8gPp7 pic.twitter.com/JOSWKBwMkt — Financial Times (@FinancialTimes) March 17, 2020

De grootste vermogensbeheerder ter wereld wordt op de wenken bediend:

The #coronavirus outbreak is set to deliver a sharp and deep economic shock. Our latest episode of #BLKBottomLine discusses why we still believe today’s market turmoil isn’t a repeat of 2008 – provided we get a decisive policy response.



?? https://t.co/FUW26qabCF pic.twitter.com/PTwE2pTW3v — BlackRock (@blackrock) March 17, 2020

#Neverwasteagoodcrisis!

Coronavirus pandemic hands Big Tech a chance to burnish its image https://t.co/whlcUsTXYz pic.twitter.com/dfONPOUbc3 — Reuters (@Reuters) March 18, 2020

Helaas zijn er ook altijd slachtoffers in een crisis:

Masayoshi Son’s empire wobbles as credit rout hits SoftBank’s massive debt https://t.co/IuBM4cH4A2 — Bloomberg (@business) March 18, 2020

Wat voor kwartaal beleeeft Ahold Delhaize wel niet?

Video | Albert Heijn: 'We verrichten topsport om aan vraag te voldoen': https://t.co/Q5wzMDiDbr — NU.nl (@NUnl) March 17, 2020

Nooit eerder was geld zo gratis:

#ZIRP is here! The average global monetary policy has reached (almost) zero. pic.twitter.com/99vDbXLclE — jeroen blokland (@jsblokland) March 17, 2020

Goud dan wweer niet, hoewel ik dat echt niet kan volgen deze crisis:

Gold Miners ETF is up 34% over the past 2 days, the 2nd largest 2-day advance after Nov 21/24 in 2008. $GDX pic.twitter.com/U1pLm4rLq3 — Charlie Bilello (@charliebilello) March 18, 2020

Zeg maar of het goed is, maar dat is een depressie met deflatie zeker niet. Dat is dé jaren dertig nachtmerrie.

The collapse in #oil prices suggests headline #inflation in the Eurozone will turn negative. pic.twitter.com/aX4C5KCTQE — jeroen blokland (@jsblokland) March 17, 2020

Nog eentje dan, we zijn er aan begonnen...?

#VandeVelde zet in zijn inkoopprogramma (€15m) stop en gaat voorstellen om voorlopig geen dividend uit te keren. De overtollige kasvoorraad moet dienen om de onzekerheid over de impact van corona op te vangen. Interim-dividend en herstart v/d buyback kan nadien volgen pic.twitter.com/gjoqf9ez2I — Tom Simonts (@TSimonts) March 18, 2020

