Slotcall: "We are going big"

Normaal gesproken word ik een beetje nijdig op het moment dat mensen zeggen dat de beurs een loterij is, maar het begint er nu behoorlijk op te lijken. De aandelen worden alle kanten op gesmeten en er is geen peil op te trekken waar de markt heen gaat.

De AEX (+1,8%) begon euforisch aan handelsdag, kukelde binnen no time naar beneden en op het einde staat er ineens een plus van bijna 2% op het bord. Het is de Amerikaanse President Donald Trump die de markten in extase brengt met de volgende woorden: 'we are going big'.



Letterlijke quote president Donald Trump:



"We're going big"



Helikoptergeld, 'trillions of dollars" etc en minfin Steven Mnuchin zegt dat alle markten en banken open blijven#AEX https://t.co/MrGMJyGeJa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 17, 2020

de Amerikaanse Minister van Financien, Steve Mnuchin, helpt ook een handje. Hij zegt immers dat de regering een noodfonds op gaat zetten. Het doel is dat dit geld direct in de zakken van de Amerikaanse bevolking terecht komt. Al vraag ik mij af hoe Trump dit met het hoge begrotingstekort van ruim 4% gaat financieren.

Mnuchin says Trump administration is looking to get cash to Americans 'immediately' https://t.co/cnzNkfJDlg — CNBC (@CNBC) March 17, 2020

Tegenvallende macro's

De macro's zijn in ieder geval niet de trigger voor deze koersstijging, want die vallen allemaal tegen. Het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers implodeerde deze maand naar -49,5. De ZEW-index is over het algemeen een goede maatstaf om te bepalen of er een recessie aan komt. Zet u dus alvast maar schrap.

In Amerika is het nieuws niet veel beter, want daar daalden in februari de Amerikaanse detailhandelsverkopen met 0,5% op maandbasis. Dat terwijl de mensen die ervoor geleerd hebben nog uitgingen van een plus van 0,2%. Het cijfer over deze maand zal waarschijnlijk nog tien keer slechter zijn.

Sterke aandelen in de lift

Het lijkt erop dat de aandelen die het minst last hebben van het coronavirus worden opgepikt. Supermarktketen Ahold (+7,5%), dat alles op alles moet zetten om zijn schappen te vullen, vliegt omhoog. Ook veilige haven Unilever (+7,3%) heeft er zin in. Een duidelijke oorzaak kunnen we echter niet vinden.

IEX-premiumleden vallen met hun neus in de boter, want gisteren gaf de IEX Beleggersdesk een koopadvies voor Ahold af. Het mag ook weleens een keer, want vooralsnog zit de markt niet bepaald mee.

KPN straalt

De grootste winnaar is KPN met een plus van 15,8%. De telecommer krijgt in hoger beroep gelijk van de rechter en hoeft zijn netwerk niet af te staan aan concurrenten. Eerder verplichte de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat de KPN zijn netwerk moest openstellen voor andere telcommers.

Het argument was dat er anders te weinig concurrentie zou zijn op de telecommarkt. KPN kan het succesje goed gebruiken, want de koers is de laatste jaren helemaal afgestort. We moeten terug naar augustus 2013 voordat dit lage niveau werd bereikt.

Overigens denkt het bedrijf wel goed mee met de ouders van jonge kinderen, want alle kinderprogramma's worden gratis open gesteld voor alle KPN-abonnees. Alleen al daarom is deze koersstijging meer dan terecht:)

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier vliegen wederom de lucht in. Overheden moeten fiscaal stimuleren om de negatieve effecten van het coronavirus enigszins te beperken. Aangezien zij niet met een toverstokje geld uit de lucht kunnen toveren, moeten zij toch echt de markt op gaan om het benodigde kapitaal te bemachtigen.