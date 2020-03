Waarom het slim is om dom te doen

Dit klopt als een bus, niets gaat (uiteindelijk) zo hard als percentage op percentage: samengestelde interest. Niet alleen corona, maar ook aandelen en wat dacht u van huur en lease? Het is ook de reden waarom ik mijn Amsterdamse erfpacht afkoop: een bleeder afkappen om in de toekomst te oogsten.

Albert Einstein zei niet voor niets:

The Greatest force in the universe is compound interest

Ik had niet gedacht ooit het schreeuwerige CNBC Squawk Box in dit blog te zetten, maar ere wie ere toekomt.

"One of the hardest things for the human mind to grasp is the power of the exponential," says @tomfriedman on #coronavirus. "Right now it's like a hurricane that is actually still off shore. The eye hasn't even made landfall yet." pic.twitter.com/SVBgjCp1bk — Squawk Box (@SquawkCNBC) March 17, 2020

De truc zit hem natuurlijk in dat toekomstige: dat geduld en die discipline hebben wij niet (meer) anno nu? We leren het ook niet op school. Vroeger was het ook gewoon om tien jaar of langer krom te liggen voor een eigen huis, op alles beknibbelen, niet op vakantie te gaan en geen auto voor de deur te hebben.

Tegenwoordig is het bij wijze van ieder jaar een nieuwe Mac en iPhone, drie vakanties, Swapp-fiets, iedere dag Starbucks en Thuisbezorgd en dan jengelen dat huizen te duur zijn. Waren ze vroeger ook, hoor. Niet de prijs zelf, maar wel de rentes. Mijn eigen ouders durfden ooit niet te kopen met 12% hypotheekrente.

Op de beurs werkt het ook zo. En maar koersen voorspellen met z'n allen en bodem en top proberen te raden om de maximale ritjes te maken. Terwijl niets anders dan herbelegd dividend het verschil maakt op termijn, zie hier AEX prijs- en herbeleggingsindex. Tot en met 3 maart, die laatste kegel zit er nog niet bij.

Daar zijn geduld en lange adem voor nodig. Ik heb daar zelf ook voor gekozen en daarom zit ik een markt als deze uit. Zelfs als het -60% wordt. Doorkopen, oogsten komt ooit. Ik deed het in 2008-2009 ook. Daarna was het kassa. Was ik gaan timen, dan stond ik nu nog aan de kant, want nóóit zag ik een koopmoment.

Bespaar mij uw preken, ik ga niet timen. Al is het maar omdat ik long wil zitten als de headline verschijnt dat er een middel tegen corona is :-) Ik realiseer mij wel hoe langer hoe meer dat de markt héél, héél slecht kan zijn tot het moment dát. En dat dit akkefietje ook langer kan gaan duren dan ik eerst dacht. Het zij zo.

Ben ik aan het draaien? Misschien, maar ik heb geleerd mijn mening bij te stellen op de beurs, als ik het verkeerd heb. Ik beleg voor rendement en niet om mijn grote dikke gelijk te halen.