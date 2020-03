BeursVandaag: Het D-woord valt

Dit Reuters blokje staat voorlopig nog wel even ieder dag in deze rubriek, begrijp ik?

Corona is here to stay... tot er een middel is, daar kwam de boodschap van onze premier gisteren op neer. Tot die tijd doen we het wellicht met een halfbakken economie en hoeven we niet veel van de bedrijven en markten te verwachten? Hopelijk niet, maar Plan B is nu dat dit langer duurt dan een paar maanden.

Het woord depressie valt zelfs al op Reuters. Ja, dat zou zo maar kunnen als we nog even op halve kracht door moeten.

Misschien daarom ook dat vallende mes op de beurzen en die record daling gisteren in New York. Wat dacht u van de paniek bij de centrale banken? Onze premier heb ik ook wel eens met meer zelfvertrouwen gezien. Enfin, de koersen ruiken wellicht dat het niet een kwestie is van V-vormig herstel en weer door.

De crisis gaat wellicht langer duren en hakt er harder in, dan in ieder geval ik dacht. U mag zelf koersen bij dit alles bedenken, maar dat is u wel toevertrouwd. Hier ook nog even Bloomberg en de Filipijnen doet zelfs als eerste land de markten dicht:

#Coronavirus

-Cases hit 174,000 globally; deaths exceed 7,000

-California reports rise in cases to 392, up from 335

-Hong Kong widens anti-virus measures

-Ecuador declares full state of emergency

-Philippines becomes first country to shut financial marketshttps://t.co/Ig3T6ky42J — Bloomberg (@business) March 17, 2020

Intussen gaat er nog wel iets van het gewone leven door, Beter Bed heeft cijfers. Net nu het bedrijf de boel weer op orde heeft... juist. De winkels blijven echter open?

Het is trouwens een bijzondere dag ook op het Damrak. Twintig jaar geleden vandaag... Beursgang Worldonline en deze iconische foto - wie kent die niet - van toenmalige oprichter en CEO Nina Brink. Het sprookje was snel over. Wikipedia heeft het verhaal.

De koersen nu dan, er is herstel, maar met deze volatiliteit kan alles zo weer anders zijn. Deurttje verderop lopen de rentes op, want landen moeten geld uitgeven - en niet zo'n beetje ook - om de crisis op te vangen. De Amerikaanse rente stijgt zes en de Duitse rente één basispuntje. VIX, bitcoin: pfff!

Succes, dan maar. Voor mij is het niet zo moeilijk. Wat er ook gebeurt, als lange termijn belegger blijf ik zelf zitten en koop bij. Want dit hoort er bij. Laatste headlines dan maar:/p>

17 Mar - 08:20:31 [RTRS] - FRENCH FINANCE MINISTER LE MAIRE SAYS FRANCE'S AMF REGULATOR TO BAN SHORT SELLING FOR 24 HOURS

17 Mar - 08:20:41 [RTRS] - BELGIAN FINANCIAL SUPERVISOR FSMA SAYS PROHIBITS SHORT SELLING AND SIMILAR TRANSACTIONS

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met alvast een waarschuwing van Core Labs. het is wellicht meer de vraag wie dat de komende tijd niet dan wel gaat doen?

07:55 Boeing vraagt Witte Huis om steun vanwege coronacrisis

07:54 Beter Bed: coronacrisis kan klanten voorzichtiger maken

07:19 Nikkei sluit nipt hoger na koersval

16 mrt Core Labs schrapt outlook en verlaagt dividend

16 mrt Weer groot verlies Amerikaanse beurzen

16 mrt KPN sluit alle winkels

16 mrt Werktijdverkorting voor KLM-personeel

16 mrt DNB deelt verzekeringstak van ABN AMRO kleine boetes uit

16 mrt Wall Street nog altijd diep in de min

16 mrt Nieuwe operationeel directeur voor Euronext

Analistenadvies luidt met verhogingen en een verlaging:

Heineken: naar €83,25 van €111 - JP Morgan

Unilever: naar neutral van underweight en naar €42 vam €49,50 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar neutral van sell - Goldman Sachs

Just Eat Takwaway: naar buy van hold - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en vooral opvallend dat ze juist bij Flow Traders oplopen?

De agenda kent best wat punten - ZEW Indexe n Amerikaanse inflatie - maar of iemand daar op let?

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mrt -23,4

13:30 VS detailhandelsverkopen feb 0,2% MoM

14:15 VS industriële productie feb 0,4% MoM

18:00 Bpost Q4-cijfers

22:00 FedEx Q4-cijfers

We wachten af:

Mnuchin seeks 'big number' for additional coronavirus U.S. stimulus package https://t.co/6IL3vNrwCi pic.twitter.com/DEJfXvGcW7 — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Deze crisis brengt ook onverwachte dingen mee:

U.S. tech firms work together to combat virus misinformation https://t.co/IQhP3ATB9w pic.twitter.com/CwGIdClezw — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Overschakelen op oorlogseconomie lijkt het wel...

Distilleries are the newest players in the hand sanitizer game https://t.co/kKZ6DaWASp — Bloomberg (@business) March 17, 2020

Uniek wat snelheid, niet wat percentages betreft. De S&P 500 komt ook nog van hele hoge standen:

Nog eentje dan. Hier logaritmische grafiek S&P 500 sinds start in 1957, zodat u goed dalingen met elkaar kan vergelijken. Percentage dat we nu om de oren krijgen is niet uniek, maar snelheid wel. Het is echt een mes #AEX pic.twitter.com/dU1mXPPcnp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 16, 2020

Nog niet zo lang geleden hét fonds in de Dow Jones:

We werken het iedere tik zowat:

The #VIX index has now risen to levels ABOVE those during the Great Financial Crisis. pic.twitter.com/t81pA6PtFi — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2020

En geen cent dividend om te herbeleggen, commodities is geen belegging:

Commodities at lowest level since 1970s pic.twitter.com/MMdV2N1Iil — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 16, 2020

Oef:

BREAKING! The S&P 500 Index closes almost 12% lower. Second-biggest one-day decline after Black Monday. pic.twitter.com/pZwAufHMEL — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.