Tracker Tips: Nu beleggen in gezondheidszorg?

In deze tijd van chaos op wereldwijde beurzen door het coronavirus worden alle sectoren geraakt. Met name de energiesector is enorm afgestraft door de scherpe daling van de olieprijzen. Centrale banken lijken het tij niet te kunnen keren.

De hoop is nu gevestigd op een medicijn tegen het virus. Een sector die mijns inziens kansen biedt, is gezondheidszorg met wereldwijde dekking.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat beleggen momenteel niet echt op nummer één staat, maar ik wil toch de aandacht vestigen op de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.

Beursticker: WHEA

Deze tracker heeft als beursticker WHEA en is verhandelbaar op Euronext Amsterdam met isincode IE00BYTRRB94. Er is zo’n €150 miljoen in belegd en de jaarlijkse kosten bedragen 0,30%.

Het fonds heeft als doel de performance te volgen van bedrijven in de gezondheidszorg in ontwikkelde markten wereldwijd. De onderstaande tabel geeft de grootste posities in de ETF weer.

Amerikaanse bedrijven domineren

Qua landenweging staat de VS met ruim 70% veruit bovenaan, gevolgd door respectievelijk Zwitserland met ongeveer 9%, Japan met zo’n 6% en het Verenigd Koninkrijk met 4%.

Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de onderliggende benchmark. Tot deze effecten behoren aandelen van bedrijven wereldwijd, die behoren tot de sector gezondheidszorg volgens de Global Industry Classification Standard (GICS).

De vijfjarige koersgrafiek van WHEA is te volgen in onderstaand figuur.

Vanaf medio februari is de koers gezakt van €41,87 naar €31,40. Dat komt neer op een daling van 25% op het moment van schrijven.

Op jacht naar een vaccin

Wetenschappers over de gehele wereld werken keihard om een antistof te ontwikkelen om het zogeheten COVID-19 te remmen.

Experts van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht claimen onlangs een antistof te hebben gevonden. Deze antistof was al in staat om SARS in het verleden te blokkeren.

Ze willen logischerwijze nu nog geen valse verwachtingen wekken. Andere wetenschappers moeten de publicatie over de antistof eerst goedkeuren en vervolgens moeten allerlei tests worden gedaan. Het kan nog echter maanden duren voordat een antilichaam in een eventueel medicijn op de markt komt.

Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met president Donald Trump afgelopen week zeiden leidinggevenden van enkele van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven dat ze vooruitgang boeken. Antivirale medicijnen zouden binnen enkele maanden beschikbaar kunnen zijn en een mogelijk vaccin begin volgend jaar.

Voor nu wil ik iedereen de komende periode veel sterkte toewensen en het advies geven om de nieuwe maatregelen van de overheid tegen verspreiding van het virus in Nederland goed op te volgen.