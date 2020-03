NY Fed Index zakt in elkaar. Nu al

Laat de beurzen maar gewoon open.

We hebben het hier niet over een ramp/gebeurtenis die niemand had kunnen voorzien.



Het Corona-virus is voor iedereen al zeker twee maanden zichtbaar; wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn ook (denk aan lockdown Wuhan).



Westerse beurzen bleven gewoon doorstijgen.



Wie zitten hier nu fout; 'greedy' particulieren die vorige maand een AEX van 630 niet hoog genoeg vonden of shortende hedgefunds die toen op een daling ingezet hebben.



Om de daling ordelijk te laten verlopen zijn allerlei circuitbreakers ingebouwd.



Als je je in februari helemaal vol geplempt hebt met long turbo's dan heb je nu een probleem maar dat hoort bij de markt; wie veel risico neemt kan ook veel verliezen.



Deze daling geeft andere beleggers de gelegenheid in te stappen dan wel bij te kopen.