Goldman:"S&P 500 kan naar 2000"

quote: het zwaard schreef op 16 maart 2020 14:21:

Hangt er van hoe je het bekijkt, ze hadden ook helemaal niets kunnen zeggen. Nu hoor ik doodleuk ook verschillende leiders zeggen dat de helft van de bevolking het corona virus kunnen krijgen. Dat had ik hun graag enkele weken geleden zeggen.

Hangt er van hoe je het bekijkt, ze hadden ook helemaal niets kunnen zeggen. Nu hoor ik doodleuk ook verschillende leiders zeggen dat de helft van de bevolking het corona virus kunnen krijgen. Dat had ik hun graag enkele weken geleden zeggen.

Ze zeggen het bewust zodat ze achteraf hun gelijk kunnen halen, de oud CEO van GSucks heeft al eens gezegd in een interview dat hij "gods werk" deed hier op aarde. GSucks staat voor alles wat verkeerd is. En nee, ik ben niet links maar deze duivelse instantie staat voor alles wat slecht is. En die bewuste leiders hebben veel te zwak en te laat opgetreden. Het ontbreekt hier in Europa aan daadkracht bij onze zogezegde leiders, pappen en nat houden de burger daarentegen uitpersen tot op het bot met verschillende milieu maatregelingen zijn ze wel goed in.