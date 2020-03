Geweldig die AFM", ze zitten veilig thuis en waren daarom niet te bereiken. Wat een organisatie is dat toch, ze hebben geluk dat ik daar niet de leiding over heb want dan hadden er zeer veel niet meer terug hoeven komen.Dat ze thuis zitten daar kan ik nog begrip voor hebben, maar dat ze helemaal niets hebben gedaan om telefonisch contact te hebben met de buitenwereld is echt niet te geloven. Wat een stelletje enorme amateurs zitten daar toch. Ze vallen gewoon elke keer door de mand."Hartelijk dank voor uw bericht. Wij willen u attenderen op het volgende nieuwsbericht dat zojuist door de AFM is gepubliceerd.Vanwege de Corona-maatregelen zijn we niet op kantoor en daardoor helaas niet telefonisch bereikbaar. Als u nog vragen heeft, kunt u een bericht sturen aan info@afm.nl of via het contactformulier op onze website."