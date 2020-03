BeursVandaag: Bittere pil

AJK, wat jij doet werkt ook niet. Dan moet je gewoon geluk hebben. Ik bedoel steeds bijkopen, elke maand een beetje. Want stel nu dat je dat 30 jaar doet en de beurs stort na 30 in elkaar, net als je van plan was om het op te nemen. Stel dat je in 1995 begonnen was, dan heb je nu nog steeds niks verdiend en misschien sta je dan nog wel steeds verlies. je moet dus gewoon dom geluk hebben dat je op een juiste tijd ermee begint. In Japan staat de beurs nog steeds lager dan ergens in 1980. Dus dat bijkopen werkt hangt alleen af van het tijdstip van instappen.