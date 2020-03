Om met de deur in huis te vallen, alles staat weer lager en de Amerikaanse rente doet minus 24 basispunten op 0,71%. De Duitse rente zakt er twee:

Zomaar ineens gisteravond... Wat weet de Fed dat wij niet weten, gaat u bijna denken met twee renteverlagingen in nog geen twee weken op rij van 1,50-1,25% naar 0,00-025%? Nota bene, het had ook woensdag volgens de agenda gekund. Verder is er wat Chinese data door... en die cijfers kloppen echt.

Het geeft een idee wat ons in het westen te wachten staat dit voorjaar. Alles staat even helemaal stil en H1 2020 is compleet naar de vaantjes. Niet in het rijtje, maar de BoJ gaat trackers en obligaties kopen - nog meer dan. Andere centrale banken laten ook van zich horen. Het helpt allemaal niks? In ieder geval nu niet.

Monetaire financiering werkt na bijna twaalf jaar niet meer, het moet nu fiscaal, ofwel de overheden zijn aan de beurt. Voor ons AAA land mag dat toch geen enkel probleem zijn? Financieel kerngezond en wij lenen gratis. Vanavond horen we het van onze premier.

Global central banks take sweeping action to fight coronavirus https://t.co/7jUQrwihC6 pic.twitter.com/RFQORr8Qtl — Reuters (@Reuters) March 16, 2020

Het goede nieuws is dat het aantal gevallen in China nog steeds afneemt. Verder is deze aardbol wegens omstandigheden gesloten. De beurs is wel open en dat is meteen ook fantasie die zo'n crisis oplevert: veel bedrijven en sectoren denken nu na al hoe ze kunnen automatiseren om niet nog een keer dicht te moeten.

Dit komt er nog even bij en waarschijnlijk volgt de komende dagen het halve Damrak met updates...? Eurocom zit al aan het dividend.

Analistenadvies luidt als volgt met twee upgrades. Ja Ahold Delhaize dus (Unilever en Heineken kunnen hun producten ook nog kwijt), dus en een upgrade voor Shell:

Ahold Delhaize: naar buy van hold - Jefferies

AkzoNobel: naar €89 van €111 - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar hold van buy - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar out perform van sector perform en naar 1700P van 2400P - RBC

De AFM meldt deze shorts, want hier mag het nog. Lieve help...

