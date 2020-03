Royce geeft een TA die eigenlijk open-ended is. Het komt altijd neer op "het kan vriezen of dooien". De volgende dag schrijft hij dan naar de gebeurtenissen de dag er voor en zegt dan feitelijk "zie je wel we zien een daling (of stijging) waardoor etc.etc".. Dit kun je lang volhouden.



Wat wij eigenlijk verwachten is een nagenoeg exacte voorspellende analyse los van de fundamentele veronderstellingen. In de zin van "technische modellen tonen aan dat komende periode (dag, week, of maand) er dit gaat gebeuren. Punt! De voorganger van Royce deed dit veel sterker en ondanks dat hij er ook wel eens naast zat bood hij behoorlijke houvast.