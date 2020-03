"Het verschil is dat de kredietcrisis een systeem- en dit een economische crisis is." Zelf denk ik dat de economische crisis zal leiden tot een nieuwe systeemcrisis. Dit omdat het systeem nog altijd niet deugt. Onbeperkt lenen heeft geleid tot het in leven houden van bedrijven die in het echte leven geen bestaansrecht zouden hebben, kortom een zeepbeleconomie. In plaats van een gezonde shake out, gaan er weer onbeperkte leenpaktten naar ongezonde bedrijven en sectoren. Uitstel van executie en daarmee de omvang en impact hiervan.