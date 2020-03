We hebben een financieel systeem nodig dat uit zichzelf stabiel is.



Dan hoeven politici en centrale banken er zich niet mee te bemoeien.



Ik geef een voorzet: inkomens zijn variabel maar rente betalingen niet.



Dit is de oorzaak van de instabiliteit.



Er hoeft maar een duif op dit systeem te pissen of het lazert in elkaar.



Dus als straks de rente negatief is, is dat een mooi moment om rente helemaal af te schaffen.



Je vindt het geen goed idee?



Ongetwijfeld heb je geen beter idee.