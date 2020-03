Ik vrees ook dat dit een korte opleving is door de instappers. Het hoogtepunt moet nog komen en nu raakt het bij ons het openbare leven. Hamsteren, paniek etc. dikke economische schade in allerlei sectoren. In Amerika lopen ze dan nog een stukje achter, dus daar zal het ook nog wel gebeuren dat er meer nodig is dan de Europese vluchten tegenhouden. En Amerikanen in paniek da's ook geen best vooruitzicht voor de bedrijven. Worst case gaan we echt terug naar af. Niet ondenkbaar dat we onder de 300 geraken. Ik hoop t niet uiteraard. Zonde van de verdamping :) Wie zal t weten?