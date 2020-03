AEX verkooplijst of reclamefolder

De conclusie is voor later en zeker niet een dag na AEX -10,8%. Niettemin, de laatste jaren stegen de koersen tegen dalende winsten in. Misschien werkt het verruimende centrale banken-trucje ook niet meer. Zie Fed en ECB. Het kan daarom best zijn dat we nu een gezond pak slaag krijgen op de beurs.

Wat denkt u?

De simple & stupid basics! Het blauwe lijntje in de grafiek gaat ook zakken, ofwel de winstverwachtingen gaan naar beneden. Hoeveel is nog onduidelijk, vandaar ook dit vallende mes? De dividenden van de financials zijn geen zekerheidje, maar verder is het Damrak met eenderde eraf zeker niet duurder geworden.

Laat ik zeggen dat ik wel eens wat meer risicobereidheid heb gezien bij zowel hogere k/w's als lagere dividend yieldjes.

Dat geldt ook voor de AMX, die nog eerder een vallende cirkelzaag dan een vallend mes was. Of misschien nog wel is.

De AScX nog.

Koopjes, of zijn het wegaannogveellageraandelen? Stel uzelf de vraag zou ik zeggen, als het zo is, wat u er nu van weerhoudt om aandelen te kopen die u een maand geleden nog vol zelfvertrouwen 30% duurder kocht. Om over in paniek verkopen maar te zwijgen. U bent uzelf het antwoord verschuldigd, niet mij.