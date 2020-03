Bij een koers van €11,75 in het aandeel Koninklijke Olie wordt er €4,50 geboden voor de putoptie met uitoefenprijs van €10 met expiratiedatum december 2024.



Dit betekent dat u 18 putopties kunt schrijven en een rendement maakt van 81% in december 2024 als de koers van het aandeel groter is dan €10. Het break-even niveau ligt dan op €5,50.