BeursVandaag: De wijsheid achteraf

Update 08:45 uur: even inbraak in eigen rubriek, want de rentemarkt zet de sokken er in. Die daalde ook al zeker een week, voordat de aandelenbeurs door kreeg dat corona echt een issue is.

Hier in beeld, de AEX versus onze tienjaars rente:

En zou ik bijan Sif nog over het hoofd zien. Sorry, geen idee, ik moet op veel dingen letten.

Resumerend:

Maandje geleden rond AEX 630 vonden velen de markt duur en sommigen zelfs een bubbel

Nu, eenderde lager na een paar weken, is het ook weer niet goed en is alles naar

Wanneer is het dan wel goed? Klein grafiekje, de daling is rigoreus, maar we staan nog gewoon op de niveaus van een paar jaar geleden. De koersen stegen sindsdien en de winsten niet, nu is er een zwarte zwaan (die de winsten zeker dit jaar drukt) en over zoveel tijd trekken we de definitieve conclusie wel.

De spread-verspreking van de ECB-president, landen die op eigen houtje virusmaatregelen nemen zonder coördinatie: wat het ook maar was, het waren triggers. Uiteindelijk gaat het voor aandelen hierom: hoe ver gaat het blauwe lijntje dalen, ofwel de winstverwachtingen voor de komende twaalf maanden.

De laatste scores, Europa gaat dicht, de VS staat op scherp en verder er is eigenlijk ook maar één onderwerp op de networks: het virus. Misschien is dit wel peak-corona, in China zijn minder dan tien gevallen vandaag.

Gauw over naar de koersen, het beweegt weer flink vanochtend. Behalve dat het vast weer een volatiel dagje wordt valt er natuurlijk niks zinnigs over te zeggen, de markt moet even bijkomen van die klap gisteren. Van de afgelopen drie weken eigenlijk, want het mes begon precies drie weken geleden te vallen.

En dit is een van de grotere vallende messen uit de de beurshistorie, zoveel is duidelijk. Mooi toch? Ik ben blij dat de markt nog gewoon de markt is, ondanks alle centrale banken ingrepen, gratis geld en overheidsbemoeienis. Dat is misschien de les nu: na tien jaar werkt het centrale bankentrucje niet meer?

Enfin, de schade valt mee (?) in Azië

De westerse futures verschieten van kleur waar u bij staat

Olie hoger

Dollar lager

De VIX!

Bitcoin krijgt vreselijke klappen

Ik kijk vooral naar de rentes, de Amerikaanse en Duitse lopen er eentje op

Schrik niet van de datum, vrijdag de dertiende: er is geen significante statistiek.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:42 Bitcoin in vrije val door coronavrees

07:40 Uitbater luchthaven Frankfurt: coronacrisis zeer ernstig

07:19 Nikkei sluit ruim 6 procent lager na nerveuze dag

07:17 Export groeide in januari

07:17 Meer omzet Nederlandse detailhandel in januari

12 mrt Knot: rente verlagen was voor ECB nu niet verstandig

12 mrt 'Russische oliebedrijven kunnen Saudische prijzenslag aan'

12 mrt ABN Amro wil aandeel groene obligaties vergroten

12 mrt Grootse dagverliezen op Wall Street sinds 1987

12 mrt Topman KLM: we zitten in een serieuze crisis

12 mrt NSE verwerft grond in Brazilië voor aanleg zonnepark

12 mrt Norwegian Air stuurt helft personeel naar huis

12 mrt Ook koeriers Thuisbezorgd.nl gaan 'contactloos' bezorgen

12 mrt Amerikaanse Fed pompt biljoenen in financieel systeem

12 mrt KLM houdt vluchtschema VS zo veel mogelijk intact

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €15 van €23 - HSBC

ING: naar €7 van €11 - HSBC

Royal Dutch Shell: naar 13320P van 2040P - Citigroup

De AFM meldt deze shorts. U kent ze.

De agenda doet er niet zoveel toe op zulke dagen, toch?

06:30 Nederland detailhandelsverkopen jan

06:30 Nederland handelsbalans jan

08:00 Duitsland inflatie CPI feb 0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI feb 0,0% MoM

15:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 95,0

En dan nog even dit

Paar tweets geef ik u vandaag maar mee, want het is alleen maar corona wat de klok slaat. Creatief met kurk is het deze dagen:

Chinese electric car maker says it’s world’s biggest mask maker https://t.co/BhF0kvMcBw — Bloomberg (@business) March 13, 2020

Ook nog goed nieuws:

Apple says reopening all its branded stores in China https://t.co/iW0NNZAdkp pic.twitter.com/Fy5yPRZC2f — Reuters (@Reuters) March 13, 2020

Voor wie die historische beursdag nog even wil nalezen.

Wall Street dazed and confused after worst day since 1987 https://t.co/3gcHu2JbDe pic.twitter.com/FjLa6J5thj — Reuters (@Reuters) March 13, 2020

Jeetje, het virus is wel democratisch, van hoog tot laag en van bekend tot onbekend:

Canadian PM Justin Trudeau's wife Sophie tests positive for coronavirus https://t.co/XWV0XDuLUY pic.twitter.com/6ZX6ytx13x — Reuters (@Reuters) March 13, 2020

U ook? Ik zit ook thuis te tikken, want IEX houdt de poorten ook gesloten.

Working from home actually makes you better at some tasks and worse at others—here's what you need to know (via @CNBCMakeIt) https://t.co/lv9HWspUMF — CNBC (@CNBC) March 13, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.