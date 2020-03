Slotcall: Historische daling!

Het is een dag waarover nog lang wordt nagepraat. De VS weigert vluchten vanuit de EU, de Nederlandse overheid gelast alle grote sportevenementen af en de AEX sluit maar liefst 10,8% lager. Dit betekent de op één na slechtste beursdag in de geschiedenis.

Op beurs hebben we ook linker - en rechterrijtje, maar dan beetje anders. De #AEX kwam tot -11,58% vandaag, we wachten in spanning op slot(veiling). Zou wat zijn als Black Monday v bord gaat. Op Wall Street was het btw die dag zelfs -22,6% https://t.co/0cpfDiJNXI @WilbertZuil pic.twitter.com/lIwfXWzYhN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 12, 2020

Het is teveel om op te noemen en daarom houden we het maar even bij de beurs. De belangrijkste reden voor deze vreselijke koersdaling is het besluit van de Amerikaanse President Donald Trump om geen vluchten vanuit de EU toe te staan.

Dat leidde tot de fors lagere opening van de beurzen. Om 13.45 uur kwam de ECB er nog eens overheen. De ECB kondigde verruimende maatregelen aan, zo wordt er voor €120 miljard extra aan staatspapier opgekocht. Daarnaast kunnen banken goedkoper geld lenen bij de centrale bank.

Het enge is dat deze actie er juist voor zorgt dat het sentiment nog verder verslechtert. Iets dat we twee weken geleden ook zagen na het rentebesluit van de Fed. Oftewel, centrale banken kunnen de markten momenteel niet meer geruststellen.

Altijd licht aan het einde van de tunnel

Een duidelijk signaal dat het goed mis is. In paniek raken is nu heel gemakkelijk. Doet dit vooral niet, want er zijn nog altijd triggers die de markten hoger kunnen zetten. Daar komt dat de beurzen altijd herstellen na een grote crash. Dat blijkt wel uit de onderstaande grafiek.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De 'kale' AEX, waarin het dividend niet is meegenomen, koerst nog ruim onder de top in 2000. De herbeleggingsindex daarentegen, zit daar ruim boven. U ziet dat de pieken en dalen behoorlijk heftig zijn, maar dat de rust altijd weer terug keert.

Rentes

Het schuldpapier van de zwakkere eurolanden wordt massaal gedumpt. Met name de Italianen (+60 basispunten) zijn de klos. Gelukkig voor de Italiaanse overheid zijn deze niveaus nog altijd bijzonder laag.