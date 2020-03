Fondsenrondje: Complete afstort

Daar waar de markt hoopte op een stimuleringspakket van de Amerikaanse overheid, kwam President Trump met een inreisverbod voor Europeanen. Gevolg is dat de AEX (-5,5%) compleet afstort.

Eerlijk gezegd lag het niet voor de hand dat er een belastingverlaging voor werkende Amerikanen zou komen. Het begrotingstekort bedraagt 4,7% en dan is er praktisch geen financiële ruimte om stimulerende fiscale maatregelen te nemen.

Herverkiezing op het spel

Als het coronavirus daadwerkelijk leidt tot een financiële crisis, staat de herverkiezing van Trump op het spel. Hij won in 2016 met de boodschap dat iedere Amerikaan het beter zou krijgen. Als een deel van zijn achterban ineens werkloos wordt, is de kans groot dat ze overstappen naar een democraat.

Dat is nog een extra risico voor de markt. Wall Street wil Trump als president en als het uiteindelijk Joe Biden wordt, moeten beleggers wederom slikken. Toch maak ik mij de meeste zorgen over het begrotingstekort.

Als de Amerikaanse economie in een crisis belandt, stijgen de uitkeringslasten en dalen de belastinginkomsten met een nog groter tekort als gevolg. Dan moeten de Amerikanen, net als wij in 2012, fors bezuinigen. Dan duurt het simpelweg langer voordat de stijgende lijn weer gevonden wordt.

Niet direct op de verkoopknop drukken

Het is een slecht vooruitzicht, maar dat betekent niet dat u per direct al uw stukken moet verkopen. Er zijn ook potentiële triggers die de markten fors hoger kunnen zetten. Allereerst is er een kans dat het virus zich moeilijker verspreidt in de lente, waardoor we er over twee maanden vanaf kunnen zijn.

Op dat moment gaat het normale leven gewoon door en durven mensen weer een vakantie te boeken. Daar komt bij dat bepaalde sectoren gaan profiteren van herstelvraag. De reisbranche, smartphonemakers etc.

Verder is de rente historisch laag, waardoor partijen onder normale omstandigheden weer in aandelen zullen stappen. Een alternatief is er immers niet, of ze moeten zin hebben om hun geld tien jaar uit te lenen tegen een negatieve rente van 0,8%.

Ten derde bieden zich op de zwartste dagen vaak de grootste kansen aan. Er zijn namelijk genoeg bedrijven waarbij de impact van het coronavirus op het businessmodel zeer beperkt is. Ahold is zo'n voorbeeld.

In Italië gaan alle winkels dicht, maar de supermarkt blijft natuurlijk gewoon open. Ook zullen mensen hun spullen sneller thuis willen laten bezorgen. Dat speelt Bol.com in de kaart.

Brede markt

De AEX gaat 5,5% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-5,6%) en CAC (-5,1%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 20,9% en noteert 66,4 punten. Dit is het hoogste niveau sinds de economische crisis.

De futures op Wall Street staan zo'n 5% in het rood.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,58%) en Duitse (-0,79%) rente dalen vier basispunten.

Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-5,6%) en Brent (-6,1%) storten verder af.

Bitcoin (-7,6%) heeft het ook niet.

Het Damrak

Alle financials gaan onderuit. Het is bekend dat onze banken relatief veel geld hebben uitgeleend aan de oliesector. ABN Amro (-7,7%) en ING (-8,2%) krijgen daarom een pak rammel.

(-7,7%) en (-8,2%) krijgen daarom een pak rammel. De verzekeraars doen het niet veel beter. Aegon (-10,8%) koerst zelfs onder het niveau van maart 2009.

(-10,8%) koerst zelfs onder het niveau van maart 2009. Het Financieel Dagblad meldt dat ASML (-6,1%) alweer een opvolger heeft voor zijn EUV-machines. Het gaat om high-NA-machines die miljarden extra schakelingen op een chip kunnen printen. Het is een knappe prestatie, want als een bedrijf jarenlang aan de top staat, is het heel moeilijk om innovatief te blijven. #ASML heeft opvolger succesmachine EUV in de steigers staan https://t.co/3XpwEXkS9Z — Theo Besteman (@theobesteman) March 12, 2020

(-6,1%) alweer een opvolger heeft voor zijn EUV-machines. Het gaat om high-NA-machines die miljarden extra schakelingen op een chip kunnen printen. Het is een knappe prestatie, want als een bedrijf jarenlang aan de top staat, is het heel moeilijk om innovatief te blijven. Winkelvastgoedfondsen zoals Unibail Rodamco (-5,6%), Wereldhave (-10,7%) en Eurocommercial Properties (-7,6%) gaan helemaal aan puin. Laatstgenoemde geeft een aantal Italiaanse winkels de mogelijkheid om later de huur te betalen.

(-5,6%), (-10,7%) en (-7,6%) gaan helemaal aan puin. Laatstgenoemde geeft een aantal Italiaanse winkels de mogelijkheid om later de huur te betalen. Het echte geweld vindt plaats binnen de AMX. Meerdere aandelen kelderen daar meer dan 10%. Negatieve uitschieter is boom/bust-aandeel AMG (-12,7%).

(-12,7%). Air France-KLM (-10,0%) wordt zwaar geraakt door het besluit van de Amerikaanse regering om alle vluchten vanuit Europa te verbieden.

(-10,0%) wordt zwaar geraakt door het besluit van de Amerikaanse regering om alle vluchten vanuit Europa te verbieden. BAM (-10,4%) koerst onder het niveau van juli 2014. Destijds werd er getwijfeld over het voortbestaan van de onderneming. Daar is nu geen sprake van.

(-10,4%) koerst onder het niveau van juli 2014. Destijds werd er getwijfeld over het voortbestaan van de onderneming. Daar is nu geen sprake van. Basic-Fit (-10,3%) profiteert helaas niet van een adviesverhoging van Morgan Stanley. In een markt als deze kijkt niemand naar de adviezen van banken.

(-10,3%) profiteert helaas niet van een adviesverhoging van Morgan Stanley. In een markt als deze kijkt niemand naar de adviezen van banken. Het volume van Lucas Bols (-9,4%) is beperkt en dan krijgt zo'n fonds vaak een extra trap na. Helemaal als er één partij van zijn stukken af wil/moet.

(-9,4%) is beperkt en dan krijgt zo'n fonds vaak een extra trap na. Helemaal als er één partij van zijn stukken af wil/moet. Accsys (-16,7%) gaat zonder duidelijk aanwijsbare reden keihard omlaag. Het aandeel heeft een verhoogd risico dus dan weet u het wel.

(-16,7%) gaat zonder duidelijk aanwijsbare reden keihard omlaag. Het aandeel heeft een verhoogd risico dus dan weet u het wel. ForFarmers is met een min van 4,4% een outperformer op de beurs. De tweede jaarhelft verliep beter dan verwacht, maar de totale jaarwinst kwam ruim 60% lager uit dan vorig jaar. In het eerste halfjaar kocht het bedrijf op een slecht moment grondstoffen in. De inkoopprocedure is aangepast, waardoor de kans dat zo'n fout in de toekomst wordt gemaakt, aanmerkelijk kleiner is geworden.

