BeursVandaag: Bruut

Is dit Bruut? Wat een lachertje zeg. Het echte brute moet nog komen hoor. de AEX daalde gewoon effe naar het jaar 2016. Na alle oppepmiddelen was het gewoon te gek hoog. Als je te hoog bouwt valt het zooitje vanzelf. Je krijgt nu leuke KW´s in beeld maar.... geduld jongens want de bui moet nog komen. De infecties wereldwijd lopen per dag zo´n 3% op dus eind juli 2021 is 77% van onze wereldbevolking besmet. Dit effe tussen haakjes (als er geen vaccin gevonden word.) De Aex dit jaar naar de 300 zal zeker geen uitzondering zijn. En laat je niet gek maken dat Royal dutch nu een koopje is!! Ze zullen met cijfers komen waar je van gaat janken. Als de hele wereld verlamd is in transport zullen de verkopen dalen naar zo´n 10% van het normale. Dus 90% minder! Zal je zien wat er van overblijft. Blijf bij mijn stelling dat we afgaan op de zwaarste crash in de geschiedenis. Gewoon optelling maken van de echte feiten. Dan ziet dit er niet echt gezond uit.