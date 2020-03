BeursVandaag: Bruut

Het is echt bruut nu.

Good luck vandaag, houd u aan uw strategie, of houd u vast aan uw stoploss, of blijf weg bij de koersen en zeker uw portefeuille als u niet weet wat u moet doen. Meestal is stil zitten en u laten scheren dan het beste. Let wel, met de hoge volatiliteit kan er ook zo weer een heftige draai zijn.

Aandelen door putje nadat Wall Street gisteren wel (Dow Jones) en net niet in bear market raakte (S&P 500)

Rentes omlaag

Dollar duurder

Olie goedkoper

Goud vlak

Pandemie dus. Intussen hebben ook bekende sporters en Tom Hanks het virus, speelt de Premier League zonder publiek en wordt er vanaf morgen niet meer tussen VS en Europa gevlogen. Dit is de trigger voor de daling, de markten vinden waar de Amerikaanse president mee komt niet genoeg.

Neemt de ECB vanmiddag een rentebesluit, maar het lijkt wel alsof de networks dat zijn vergeten. Ik zie nergens een vooruitblik. Zeg maar waar president Christine Lagarde mee komt. Toch een renteverlaging? Liquiditeit garanderen en krediet beloven lijkt mij zinniger, maar ik ben geen ECB-president.

U.S. will loan $50 billion to small businesses, defer taxes to fight coronavirus, Trump says https://t.co/dMvDCH5WCd Follow the latest news on #coronavirus with our live blog: https://t.co/eUPcRGGksQ pic.twitter.com/WaYY961lr9 — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Zijn er ook nog cijfers. ForFarmers deed wat beter in H2 2019, maar of u dat ook aan de koers gaat zien vandaag...? Ik kom er even niet aan toe, hier vindt u de cijfers van Hunter Douglas.

Een maand geleden was de AEX, naar nu blijkt, aan het uittoppen rond 630. Risk happens fast, is de dooddoener. De cijfers spreken meer dan voor zich, of het moet zijn dat u meer van goud had verwacht, De Amerikaanse rente daalt zeven basispunten naar 0,76% en de Duitse zakt er drie naar -0,78%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Basic-Fit dat niet zoveel, maar wel aandelen gaat inkopen. Ze zijn intussen ook wat goedkoper geworden.

07:52 Heijmans bouwt huurwoningen in het oosten van Amsterdam

07:51 Basic-Fit koopt voor 1,6 miljoen euro eigen aandelen in

07:37 ForFarmers toont herstel in tweede helft 2019

07:12 Opnieuw zware koersverliezen op beurzen Azië

07:12 Trump: vanaf vrijdag geen vluchten meer tussen Europa en de VS

07:11 Aantal faillissementen nagenoeg gelijk

11 mrt Wall Street kleurt weer donkerrood

11 mrt KLM-partner Delta Air Lines snijdt verder in capaciteit

11 mrt Weer dieprode koersborden op Wall Street

11 mrt Aedifica promoveert naar hoofdindex Brussel

11 mrt Shell wil voormalig Ahold-baas als niet-uitvoerend bestuurder

11 mrt Banken willen soepelere regels voor corona-aanpak

Analistenadvies:

PostNL: naar €1,90 van €2,70 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan met dat rentebesluit en nabeurs is er nog het zwaar aangeslagen Altice:

06:30 Nederland detailhandelsverkopen jan

08:00 ForFarmers Q4-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI feb 0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI feb 0,0% MoM

11:00 EU industriële productie jan 1,2% MoM

13:30 VS wekelijkse jobless claims

13:45 ECB rentebesluit -0,5%

14:30 Toelichting rentebesluit

15:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 97,0

18:00 Altice Europe Q4-cijfers

En dan nog even dit

Heftig:

Ban on European travel to U.S. will batter airlines, already roiled by coronavirus https://t.co/JVT1oHGBLD by @LisaBaertlein @davidshepardson Follow the latest news on #coronavirus with our live blog: https://t.co/XmjK5S7Kge pic.twitter.com/ov7AjgQaRv — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Zo dus:

‘We will see more cases, and things will get worse than they are right now': U.S. health official gives a stark assessment to Congress https://t.co/mAip6mTwqZ pic.twitter.com/khVFnJeOpu — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Het goede nieuws is:

China's coronavirus epicenter sees single-digit cases for first time https://t.co/EzpiC0YIDV Follow our liveblog for the latest developments around the new #coronavirus outbreak: https://t.co/673OUwbBt2 pic.twitter.com/TFyoUouHlS — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Het regent ook al grote getallen:

$50 trillion in question after U.S. Treasury liquidity dries up https://t.co/cI3Mh2U2FH — Bloomberg (@business) March 12, 2020

Misschien minder snel, maar de wereld draait wel door:

Nearly $640 billion coal investments undercut by cheap renewables: research https://t.co/TGfnReuefK pic.twitter.com/9RAvKSnxbh — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Toch is er nog gewoon M&A nieuws:

PepsiCo is acquiring Rockstar Energy Beverages for $3.9 billion, making its biggest push into the fast-growing market for energy drinks https://t.co/f2VJrnQoY9 pic.twitter.com/RZDH4AUqrV — Reuters (@Reuters) March 11, 2020

En zijn er nog koopjesjagers actief:

Carl Icahn lifts stake in Occidental Petroleum to nearly 10%: WSJ https://t.co/ixEQL4OgXZ pic.twitter.com/UdphPsxjLn — Reuters (@Reuters) March 12, 2020

Oh ja, ook nog:

Amazon levert in ons land slechts een fractie van de producten die https://t.co/5vBwjcCqaJ aanbiedt. Ook is het aanbod een schijntje vergeleken met de Duitse Amazon-site, https://t.co/o5cmXqXA0e #BNR — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 12, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.