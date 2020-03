Waar de bodem ligt is niet relevant. Vandaag is alles 6% goedkoper dan gisteren. Het is een consumentenmarkt geworden in plaats van een verkopersmarkt wat het een paar weken geleden was.



Van genieten zo lang het kan. Elke keer als fondsen meer dan 5% op een dag verliezen koop ik kleine plukjes bij. Mensen die roepen dat je te vroeg koopt, wijs ik met een lange vinger naar een maand terug, dat was te vroeg en 2 maanden terug en een jaar terug....



Geniet van de dag!