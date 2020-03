(AJK) Uiteraard en zoals altijd zit het meeste leed weer bij de individuele aandelen. Vaak - of te vaak - hellen privéportfolio's naar één kant wat risico betreft en dan kan het heel hard gaan. Om wat te noemen: én ArcelorMittal én Aperam én AMG voor 20% in een portefeuille met vijftien namen.

Is nu maandje geleden dat markten begonnen uit te toppen, #AEX rond 625-630. De scores tot nu toe die pijnlijk duidelijk maken dat index ook maar gemiddelde is. Ik vrees veel 30-50% pijn bij beleggers die zelf aandelenporto hebben #AEX 21,7% #AMX -25,9%#AscX -18,9% pic.twitter.com/XrKhhNinYI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2020

Verder? Beursdalingen? Wen er maar aan. Echt. Dikke beursdalingen? Wen er ook maar aan. Echt. Wat mij zo vaak opvalt, is dat mensen de hele dag druk zijn met koersen en vooral dalingen voorspellen. Zijn die er eenmaal, weten ze niet wat ze moeten doen.

Even draadje over markt. Anekdotisch mn eigen ervaring, maar sentiment draait? Lontjes worden korter in mn mentions, grapjes vallen slecht, kapitalen en uitroeptekens nemen toe, absolute 'waarheden' ook en mensen die maandag nog vrolijk op -20% kochten, twijfelen nu #AEX 1/4 pic.twitter.com/1VSPVZnVFX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2020

Die zeg maar -20% van nu is niet leuk, het voelt unheimisch en uw theewater - het mijne zeker - zegt vast ook dat we nog veel lager gaan. En toch is het heel normaal en overkomt het de beste markten.

Het is wennen dat beurs niet meteen herstelt na -10% of -20%, zoals altijd sinds 2009. Da's niet de norm.



Houd er met aandelen gewoon rekening mee, dat die anytime in no time kunnen halveren op (onverwacht) event



Zo viel er midden in dotcom bubbel hedge fund #LTCM om #AEX 2/4 pic.twitter.com/U11U8e9EGV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2020

Het kan ook nog veel rücksichtloser dan nu:

Sterker, het kan ook nog zonder trigger. Waarom er in 1987 in één dag 20% verloren ging, is nog altijd onduidelijk. Net als de 1929 krach trouwens. In ieder geval was gemiddelde belegger met zowat -50% wel even klaar met aandelen, beurs en beleggen #AEX 3/4 pic.twitter.com/9HjcBjsQMo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2020

En anders wel met de regelmaat van de klok. Denk ook door. Met toen, in die jaren zestig en zeventig, nog hele zwikken procenten kosten per jaar, de vloer die graantje meepikte van uw orders en double digit inflatie en rentestanden was het echt niet lekker beleggen in die tijd. Wij beseffen niet hoe verwend we nu zijn.

Beleggen was nooit gemakkelijker, goedkoper, eenvoudiger én eerlijker dan nu. Daar doet even -20% niets aan af, hoewel ik de term lucratiever even niet in het rijtje kan gebruiken...

Niet de AEX, die bestond nog niet, maar S&P 500 in jaren 60 en 70. Om de paar jaar dikke, dikke bearmarket en er was zelfs sluipkrach van -50% Kortom, laat u niet door #snowflakerally 2009-2020 in de luren leggen dat beleggen altijd smooth ride omhoog is #AEX 4/4 pic.twitter.com/AXm2TiOBWU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2020

Full dislcosure nog even: ik heb zelf maandag de AEX en AMX extra bijgekocht (ik koop ze al maandelijks) en mijn vrouw viste Royal Dutch Shell op.