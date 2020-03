Slotcall: Het mag niet zo zijn

Het begint een wederkerend ritueel te worden. De AEX (-0,1%) opent dik in het groen en geeft gedurende de handelsdag de volledige winst weer prijs. Twijfels over het stimuleringspakket van de Amerikaanse regering doen het sentiment geen goed.

Gisteren suggereerde de Amerikaanse president Trump dat hij forse maatregelen zou nemen om de negatieve financiële impact van het coronavirus te beperken. Er werd gesuggereerd dat wellicht de belasting op arbeid fors zou worden verlaagd.

Vooralsnog lijkt het er echter nog niet van te komen. Trump zou wel willen, maar het is de vraag of hier überhaupt wel financiële ruimte voor is. Afgelopen jaar was het begrotingstekort ruim 4,7% ten opzichte van het Amerikaanse BBP.

Dat notabene in goede economische tijden. U mag raden wat er met het tekort gebeurt op het moment dat de Amerikaanse economie in een recessie belandt. Dat gaat er niet beter op worden. Het is dus de vraag of het congres gaat instemmen met een belastingverlaging.

WHO waarschuwt

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het coronavirus inmiddels een pandemie is. In China daalt het aantal nieuwe besmettingen weliswaar, maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Inmiddels zijn ruim 121.000 mensen besmet geraakt.

Gelukkig worden er ook weer mensen beter, maar het aantal zieken is in een week tijd met 10.000 gestegen. Dat terwijl dit aantal in de weken ervoor juist gestaag daalde. Een extra gevaar is dat wanneer de Chinese autoriteiten de strenge maatregelen versoepelen in de zwaargetroffen gebieden, er weer meer mensen besmet raken.

De markten lijken zich echter het meest druk te maken over de VS. In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat een zieke werknemer gewoon doorbetaald krijgt. Maar in Amerika hebben ze het sociale zekerheidsstelsel niet zo goed op orde als wij. Dit vergroot de kans dat mensen zich pas ziek melden op het moment dat het al te laat is.

Het grote gevaar is dat deze mensen al andere mensen hebben besmet. De kans is dus groot dat er in de VS ook maatregelen à la Italië getroffen moeten worden. Dit brengt onzekerheid met zich mee en als de onzekerheid groot is, prijzen markten vaak een extreem risico in. Dat zorgt dus voor lagere koersen.

Watch live: World Health Organization holds press conference on the coronavirus outbreak https://t.co/IWLglQaRDY — CNBC (@CNBC) March 11, 2020

Rentes

Het is net als gisteren risk-on op de obligatiemarkt. De Nederlandse en Duitse tienjaarsrente lopen op, terwijl die van de Zuidelijke Europese landen zakken.