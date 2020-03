Rommelen met maximale hypotheek

Gewoon hypotheek in 30 jaar uitsmeren. Niemand die controleert of handhaaft. Lekker fiscaal aftrekken want de fiscus ligt op 1 oor. De overheid verkwanseld het geld toch. Verder willen klanten geen advies maar 3 dingen, frauderende taxateur, hypotheekadviseur die zoveel mogelijk hypotheek verstrekt, en als het kan een droom verbouwing Dit allemaal het liefst zonder inbreng van eigen geld. Het volk is compleet doorgeslagen dus geef ze wat ze willen! Domme volk wil geen goede adviseur. Daarnaast denken ze dat advies nog gratis is