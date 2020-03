Koen Lauwers snapt het niet helemaal, er zijn hele lange wachtlijsten momenteel om aan fysiek goud te komen, fysiek goud is heel iets anders als papier goud, papier goud is geen goud, de prijs wordt nu helaas bepaald en gemanipuleerd door papiergoud producten, papier goud kun je oneindig bijdrukken net als fiatgeld en isgoud. Goudmijn aandelen is ook geen goud, dat is een 10 in de lucht effect, ik heb er liever 1 in de hand.De volgende papiergoud (waardeloze) producten kennen we:Unallocated or pooled gold accountsGold mining sharesExchange Traded Fund’s (ETF’s)Gold futuresGold optionsContracts for Difference (CFD’s)Er zit ook een grote frauduleuze manipulatie in de goud en zilver prijs, de elite haat het want het ondermijnt hun fiatgeld/rente-slavernij-systeemDe Nederlandse Bank"Goud is nodig voor als het systeem in stort om overnieuw te kunnen beginnen""Goud is het ultieme appeltje voor de dorst""Als het tegenzit, kunnen koersen dalen. Maar, crisis of niet, een baar goud houdt altijd waarde."Goud is dus al ruim 6000 jaar een veilige haven, een aandeel of een Bitcoin of fiatgeld is dat daarin in tegen niet.Beleggers houden van de goudstandaard en harde munten, het zorgt voor rust en veiligheid, en dat is precies waar beleggers altijd naar snakken, een gedegen markt, weten waar je aan toe bent, nu worden we geregeerd door mensen die we niet gekozen hebben (EU), En zitten we vast aan een boterzacht munt de Euro waar we niet voor gekozen hebben.Goud is onze toekomst en gelukkig weten centraal bankiers dit, zij kopen massaal goud met hun bijgedrukte papier, het einde van het fiatgeld tijdperk is in zicht! Dit willen wijmeer, ook geenvan hetdie nu in elkaar geflanst wordt met groene bondjes gemaakt aan de hand van klimaatleugens ,meer!.