BeursVandaag: The Day After

De grote jongens jagen de boel weer omhoog maar zal van korte duur zijn hoor.Effe terug naar de 550 behoort tot de mogelijkheden maar daar vandaan weer keihard onderuit. Blijf bij mijn standpunt dat de AEX een 330 vertoont eind 2020 als het niet eerder is. En als er voor december 2021 geen vaccin is mag je in 2021 een stand van 125 verwachten voor de AEX snappen de druiven het nog niet?? De wereld word kort gezegd lam gelegd door het virus. Als er geen vervoer is dus ook geen olie nodig. En als de mensen moeten thuisblijven zoals in italie het geval is ga je gewoon naar de maan als klein bedrijfje. Dat is zeer duidelijk. De grote bedrijven flikkeren gewoon het personeel op straat. Hebben genoeg duiten achter de hand. Maken minder winst en betalen minder dividend zo simpel is dat voor hen. Waarschuwde al sinds 2018 dat dit niet verder kon. Als men de kredieten vergelijkt met die van de jaren ´29-´32 zal je gauw opmerken dat we tegenwoordig het vijfvoudige hebben + super overwaardering van de aandelen + afkoeling economie kon je de borst al nat maken hadden we echt niet het coronavirus voor nodig. Maar in dit geval hadden de economen en experts (zogezegde experts!!) het effe mis. maar een miskleun die ze moeilijk kunnen repareren. Mogen landen proberen te helpen of niet, het zal water zijn dat men naar de oceaan draagt. Het is simpelweg te laat! De boefjes met witte boorden willen nog geen kleur bekennen maar dat zal zuur opbreken als het hele sisteem instort wat ze zelf hebben opgebouwd. (Ze waren toch zo snugger?) ik geef iedereen een goede raad en is helemaal gratis hoor. Koop helemaal niets!! wacht tot er echt een vaccin is tegen het coronavirus. Want... tot die tijd blijft het stormen zoals nooit tevoren. De beurs zal crashen zoals nooit te voren en zelfs de grootste brokers ter wereld zullen in gevaar komen om hun verplichtingen te voldoen. Wat dacht je van mijn tip meneer Arend Jan Kamp?