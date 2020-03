Een mooi artikel voor een waardig einde van de bull market. Maar is dat wel zo? Het laatste kwartaal van 2018 dacht iedereen ook dat dat het einde van de bull market was, toch stegen de koersen weer explosief in 2019. Het coronavirus heeft een goed gat geslagen, maar we moeten niet vergeten dat veel bedrijven hele goede cijfers hebben gepresteerd en dat het fundament eigenlijk heel sterk is. Mijn verwachting is dat we gewoon weer verder gaan waar we mee bezig waren als (de angst voor) dit virus is uitgedoofd. Saudi Arabie en Rusland maken wel een erg vreemde zet nu in deze onzekere periode, maar dit zal wel in de achterkamertjes bedacht zijn met een goede reden. Afscheid van de bullmarket.. ik denk het niet.