wereldwijde (winst)recessie wordt.



Beurs kijkt toch altijd negen maanden vooruit ?



Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020

Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020



Winst groeit nog sterker dan de omzet



Het producentenvertrouwen blijft boven het langjarige gemiddelde bewegen (CBS). Dit werkt door in de prognoses voor 2020: de winstgroei (17%) zal naar verwachting sterker zijn dan de omzetontwikkeling in de branche (16%) en ook beduidend beter zijn dan het mkb-gemiddelde (13%)



Industriële ondernemers zien efficiënter werken en technologische ontwikkelingen als belangrijke kansen voor 2020.