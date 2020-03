Er liggen ook kansen! Ga in coronavirus aandelen zoals Novacyt en Novavax.

En voor de overheid heb ik ook een tip.



Tijdelijk werknemers in de WW parkeren (zoals we hier doen en in Duitsland ook al wordt geopperd) lijkt me ook geen verkeerde maatregel. Tip van moedig voorwaarts.



Zorg dat het oosten en noorden virusvrij blijft dmv de Italiaanse en Zuid-Koreaanse methode. Dan gaan al de miljoenen toeristen naar deze weinige witte vlekken op de wereldkaart. Wel testen voordat ze dit gebied in mogen. Glamping zijn makkelijk uit de grond te stampen. Er zijn veel verwaarloosde campings, met name op de Veluwe. Buitenkans. Knap ze op. Desnoods hulp van het leger.



Zeecontainers, nu heel goedkoop, ombouwen naar kleine woningen, kan ook heel snel. Daarbij, dit concept bestaat al. Berg grond ertegenaanvoor de isolatie en het zicht. Aanplanten met struiken of gras. Oja, we gaan richting een tekort van een miljoen woningen in Nederland dus ongebruikt blijven die units niet. Niet in de laatste plaats omdat de koop/verhuur prijs laag is.