BeursVandaag: P.u.i.n.h.o.o.p.

Interessant is te kijken naar het verloop van de uitbraak op de 1e plek in Wuhan. 67000 besmet, 3000 Dood en nu nog 18000 zieken, de rest genezen. Dit betekent dat van de zieken richting de 5% overlijd.



Niets griepje, een enorme besmettelijke killer dus, die alleen te stoppen is door lamleggen van openbare leven. Elke overheid gaat straks worstelen met dit dilemma.



Iedereen die nu nog moet verkopen leeft onder een steen of heeft de kop in het zand gestoken. Crash vandaag.



Lepre chaun kom er maar in.