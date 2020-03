BeursVandaag: P.u.i.n.h.o.o.p.

Het is een puinhoop. Alles lager, maar dan ook alles lager en niet zo'n beetje ook. Er is een fikse vlucht in veilig.

Dit zijn de slechtste koersen sinds eind 2008 of begin 2009 ofzo, ik moet het opzoeken. Het oogt zelfs paniekerig? Er dreigt nu zeker een bear market op coronavirus recessievrees, om het zo te noemen. Het is ook de grootste olieprijsdaling sinds 1991. Zeg maar hoe de oliewaarden openen straks...

Goud tikte $1700 aan, maar staat er nu weer ruim onder. Vreemd die daling. Enfin, maak u op voor een slechte, hele slechte opening van vooral de cyclische fondsen. Let wel, met die enorme volatiliteit zijn ook weer grote tegenbewegingen mogelijk, ofwel handige handelaren kunnen hun lol dan wel weer op.

Geef ik u de rentes nog, die gelooft u niet: VS min 23 en Duitsland min zeven basispunten op 0,48% en 0,80%. Echt waar.

Reuters vat het nog zakelijk amen. De virusverspreiding, hoe langer hoe meer van heet oosten naar het westen, gaat grote economische en winstgevolgen krijgen.

Investor fears rise over recession, bear market as coronavirus spreads in U.S. https://t.co/qm6ycAocEW pic.twitter.com/O0AgeL3a1j — Reuters (@Reuters) March 9, 2020

Hier Bloomberg met de laatste cijfers. Het herziene Japanse BBP Q4-cijfer is door op -7,1% (!), waar -1,7% werd verwacht. Kijk, dan gaat het hard. De Duitse industriële productie over januari valt dan wel weer mee met 3,0% (1,7% verwacht). maar dat maakt weinig indruk, zoals u her en der ziet.

#Coronavirus

-Oil prices crash, Asian markets tumble after virus grips about half of the world

-Death toll crosses 3,800

-China 2020 car sales set to fall

-New infections rate slowing, South Korea health minister says

-Italy outpaces South Korea in caseshttps://t.co/Vj9s1dUgng — Bloomberg (@business) March 9, 2020

Zeg maar of de AEX die elf kaarsjes uit blaast. Even na 10:30 uur op 9 maart 2009 stond er 194,99 op het bord. Sindsdien is de trend opgaand en is niet meer gebroken. Tot vandaag misschien. Bîj -20% is het formeel gedaan, maar dan wel op basis van slotstanden. Dit is intradag.

Dan heeft Corbion de ondankbare taak om op zo'n dag met cijfers en een strategie-update te komen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Pharming heeft goed nieuws, dat dan weer wel.

08:05 'OPEC+ verrast de markt, maar anders dan voorzien'

07:42 Corbion zet sterker in op voedselconservering en melkzuur

07:18 Pharming ontvang goedkeuring VS voor nieuwe Ruconest-faciliteit

07:17 Koersval op Aziatische beurzen, olieprijzen kelderen

08 mrt Angst voor coronavirus blijft beurshandel beheersen

08 mrt Lufthansa bekijkt vraag overheidssteun om impact coronavirus

08 mrt Beurzen Midden-Oosten hard onderuit door gekelderde olieprijs

08 mrt Export China fors gedaald door impact coronavirus

08 mrt Beurs Milaan gaat open ondanks quarantainemaatregelen

08 mrt URW tekent bindende overeenkomst rond Franse winkelcentra

06 mrt Wall Street weer omlaag door vrees coronavirus

06 mrt Olieprijzen kelderen naar laagste niveau in jaren

06 mrt 'VS bekijken belastingvoordeel voor luchtvaart om virus'

06 mrt Wall Street weer omlaag door zorgen coronavirus

06 mrt Bedrijven kunnen zich tot 6 april aanmelden voor 5G-veiling

06 mrt Moody's pessimistischer over economische gevolgen coronavirus

Ajax: starten met buy en €32 - Berenberg

00:50 Japan BBP Q4 (herziend) -7,1% (verwacht) -1,7% QoQ

08:00 Corbion Q4-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jan 1,7% MoM

Goldman cuts Brent forecasts to $30 on price war, virus impact https://t.co/8XWzEfCIOT pic.twitter.com/cToQMXNRNX — Reuters (@Reuters) March 9, 2020

Gold jumps past $1,700 level for first time in seven years on virus fears https://t.co/ff3WcSuAu8 pic.twitter.com/VkHBeYOM4s — Reuters (@Reuters) March 9, 2020

Australia PM considering cash handout as part of fiscal stimulus - Sky News https://t.co/aZdiflA6rU pic.twitter.com/JrIClcyIUV — Reuters (@Reuters) March 9, 2020

Tja, recessie of niet? Kort, maar krachtig, gok ik zelf.

When $7 trillion is erased from stocks in 2 1/2 weeks, it’s safe to say investors are pricing in a lot of economic pain. One thing most of them are not yet bracing for, however, is a recession https://t.co/wBLrLB4lGW — Bloomberg Markets (@markets) March 7, 2020

The U.S. may already be in a recession https://t.co/xe88t8i2Bs via @BW — Bloomberg (@business) March 7, 2020

When you sell during a panic you may miss the market's best days https://t.co/ij9DLPtBx5 — CNBC (@CNBC) March 7, 2020

