ABN AMRO: ‘Na een schrikreactie volgt normalisering’ (update)

Ondanks eerdere onrust op de beurzen is ABN AMRO in februari positiever geworden over aandelen. Een update van het gesprek op 12 februari jl. met Beleggingsstrateeg Judith Sanders.

Grootbank of niet, bij ABN AMRO is zelfstandig beleggen voor de particulier altijd mogelijk gebleven. Twee jaar geleden lanceerde de bank Zelf Beleggen Basis en Zelf Beleggen Plus, en verdiende daarmee afgelopen jaar de IEX Gouden Stier voor beste broker. De Plus-variant biedt ook instrumenten als hedgefunds, opties en turbo’s. Maar vooral de Basis-variant heeft de toeloop op gang gebracht van ongeveer twintig duizend nieuwe beleggers, onder wie opvallend veel jongere beleggers. Meer twintigers en dertigers beginnen met het opbouwen van reserves voor de oude dag, en zoeken hun heil daarvoor bij de beurs, constateert Judith Sanders, Beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson. Half februari ging de weging van aandelen in de door het beleggingscomité geadviseerde beleggingsportefeuille licht omhoog.

Jullie zijn positiever over de aandelenmarkt, ondanks het coronavirus?

‘In februari hebben we inderdaad een klein stapje voorwaarts gemaakt op de risicoladder, van neutraal naar licht positief. De aandelenmarkten hadden een stap terug gedaan door de uitbraak van het coronavirus maar het herstel volgde snel. De beurs toonde zich op dat moment veerkrachtig net als bij eerdere gebeurtenissen. Dit was terug te leiden naar de lage rente, de lage vergoeding op obligaties en de soepele opstelling van de centrale banken. Dit werkte allemaal in het voordeel van aandelen. Dit in combinatie met het feit dat mensen voor hun toekomstige vermogenspositie steeds meer op zichzelf zijn teruggeworpen zorgt ervoor dat de zoektocht naar rendement hen de richting van aandelen stuwt.’

Corona tast de economische vooruitzichten niet aan?

‘Jawel, dat doet het wel. We hebben dan ook in de tussenliggende periode waarin we onze beleggingsstrategie hebben aangepast en vandaag de dag onze verwachtingen voor de economische groei neerwaarts bijgesteld. Inmiddels verwachten wij dat de economische groei in het eerste halfjaar in de VS en Europa tot stilstand komt en verwachten we een krimp in het eerste kwartaal voor China van -0,5% .In het tweede halfjaar rekenen we op herstel. We hanteren voor het gehele jaar een groei verwachting van 1% voor de VS, 0,4% voor Europa en 5,3% voor China. De mate van herstel hangt wel samen met de ontwikkeling van het virus in het Westen. In China zien we inmiddels een daling van het aantal besmettingen en verwachten we dat de meeste mensen eind maart weer aan het werk zijn.

De Chinese economie wordt het hardst getroffen, maar de Chinese overheid en ook de centrale banken-en overige overheden komen met stimuleringsmaatregelen. De ervaring is dat het effect van dit soort gebeurtenissen vaak kort en heftig is. De beurskoersen corrigeren hard, er wordt een voorschot genomen op de te verwachte economische verslechtering. Daarna zou er weer ruimte moeten zijn voor normalisering.’

Welke aandelenmarkt vind je aantrekkelijker, Europa of de VS?

‘De VS, daar groeit de economie ook na de eerdere bijstelling harder, de bedrijfswinsten zijn beter en de technologiesector domineert wereldwijd. Europa is bij ons onderwogen, al hebben we eind vorig jaar wel een stapje omhoog gedaan. Enkele economische indicatoren, zoals de industriële productie, zagen we in het vierde kwartaal uitbodemen. Maar voor een grotere stap richting Europese aandelenmarkten is meer bevestiging nodig. De Verenigde Staten ogen gewoon een stuk positiever.’

Zijn die Amerikaanse aandelen zoetjesaan niet te duur?

‘De waardering moeten we inderdaad in de gaten houden. Het gevaar is dat de bedrijfswinsten tegenvallen, dat de verwachtingen te hoog blijken. Daarom blijven we voorzichtig en houden we wat meer liquiditeiten aan dan anders.’

De technologiesector is favoriet?

‘Ja, dat is zeker een van onze voorkeuren, net als bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg. Deze sectoren zijn minder gevoelig voor economische bewegingen en profiteren van digitalisering en vergrijzing. Dat zijn trends die doorzetten. Over nutsbedrijven en producenten van consumentengoederen zijn we minder positief.

Nog nieuws aan het obligatiefront?

We zijn nog steeds onderwogen in obligaties, maar zoeken iets meer risico op. Europese staatsleningen hebben we iets afgebouwd, die leveren echt te weinig op. De opbrengst hebben we in hoogwaardige euro bedrijfsobligaties gestoken, die wel veiligheid blijven bieden. Verder beleggen we wat meer in staatspapier uit de emerging markets. Dat is iets spannender, maar de waarderingen zijn goed en de schulden op de betalingsbalans van de landen die we hebben geselecteerd, zijn acceptabel. Over de hele linie kiezen we voor kortere looptijden in onze obligatieportefeuille. Ons scenario is niet dat de rente op korte termijn hard gaat stijgen.

Speelt duurzaamheid nog een rol bij Zelf Beleggen?

‘In het universum waaruit beleggers kunnen kiezen, zitten verschillende duurzame aandelenfondsen. Bij beheer gaan we nog een stap verder. Nieuwe klanten bieden we standaard een duurzame portefeuille aan, met een opt-out. Je moet dus in actie komen als je het niet wilt. De meeste mensen gaan erin mee. Duurzaam beleggen is echt mainstream geworden, de kruidenthee-associatie behoort tot het verleden. En terecht, over de lange termijn ontlopen de rendementen van een duurzame en een niet-duurzame aandelenportefeuille elkaar niet.’

Doen jullie ook aan impactbeleggen?

‘Ja, bijvoorbeeld in bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan de energietransitie. Omdat er minder aandelen in deze hoek voorhanden zijn, bedragen de impactbeleggingen op dit moment ongeveer 15 tot 20 procent van het duurzaam beleggen-mandaat. Door de grote toeloop van beleggers moet je uitkijken dat deze categorie niet te duur wordt, en bovendien willen we een goede spreiding handhaven. Verder investeren we in onze duurzame portefeuille bijvoorbeeld niet in fossiele energie- en mijnbouw, wat in ons voordeel werkt op dit moment nu de olieprijs en grondstoffen onder druk staan. Daarnaast sluiten we onder andere de tabaksindustrie uit. Op basis van eigen analyses selecteren we vervolgens de meest duurzame spelers in andere sectoren. Hierbij kijken we naar milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Beleggers verwachten tegenwoordig van bedrijven dat ze over zulke zaken rapporteren, en daardoor zie je de laatste jaren duidelijk meer transparantie over duurzaamheidrisico’s en het managen daarvan. Zo wordt duurzaam beleggen een soort selffulfilling prophecy.’

Dit artikel is een update van het printartikel in IEX Magazine nr. 5 dat verschijnt op 6 maart 2020.

Judith Sanders is ruim 25 jaar werkzaam in financiële wereld, voorheen als vermogensbeheerder en sinds juni 2018 als beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie en strategie van de bank voor de Nederlandse markt met duurzaam beleggen als bijzonder aandachtsgebied. Ze is mede auteur van het boek ‘Zal ik het anders doen’. Hierin komen verschillen in beleggingsaanpak tussen vrouwen en mannen op een luchtige manier aan bod. Ook schrijft Judith columns over de financiële markten.