Zeer zware verliezen op beurzen door virusangst

De "liveblog" hier op IEX stopt schijnbaar na het sluiten van Europese beurzen...

Is het niet een goed idee om de "liveblog" dan ook gewoon te sluiten?



Laatste bericht dat om 22.00 uur na sluiting US kan ook afgedaan worden als nieuwsberichtje.

Wel jammer dat in tijden van zeer actieve beurs gebeurtenissen weinig/geen updates wordt gegeven.

Nabeurs gaat EU wel even 1% in de min.



Er zijn tijden geweest dat de AEX in 1 week 1 procent beweegt.