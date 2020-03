Macro-cijfers zijn in paniekmarkten volslagen irrelevant.Evenals supportlevels, waar technisch analisten mee werken. Ik beleg sinds 1978. In 1987 calculeerde ik met een scherp oog discongruentie in de markten. De rente in de VS steeg naar 10,5% in het 10-jaarsegment; de dollar bleef doordalen en de koersen doorstijgen.Hieruit trok ik de conclusie dat het goed mis was en kocht in sept/okt put-opties in de meest gestegen aandelen; o.a. Akzo put 180 maal 20; aex half in the money etc.Ben 32 jaar geabonneerd geweest op de Wall Street Journal en daar stond letterlijk in begin oktober: "The question is not to what support-level the market goes down, but how DEEP it can fall". Mijn commisinair in effecten: KBW - Knoppers-Bogaers -De Wit waren het hiermee niet eens, anders had ik dubbel zoveel puts gekocht.Daarnaast had ik o.a. een rekening bij Merrill Lynch en die berekenden na zwarte vrijdag na 22u30 wat ik op maandag kon verdienen. Heb er binnen een week 320.000 gulden aan verdiend.Deze winst heb ik volledig geïnvesteerd in 5,75% convertibles van ABN. Ze stonden voor de krach boven pariteit en erna ver onder. Vandaar.Ik heb na deze beurscrash veel verhalen gelezen over zog. beurskenners die beroemd werden door de "87"crash.Ik zoek geen publiciteit, maar observeer wel veel.Tot nu toe heeft Corona mij geen windeieren gelegd.No support of banencijfers. See how deep the market can fall or not ??