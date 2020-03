Shanghai de beste

(AJK) Ik heb geen idee hoe vrij de Chinese beurs is volgens westerse en MSCI-begrippen. Anders gezegd, ik kan me voorstellen dat het nu niet patriottisch is om bij wijze van aandelen bestens in het boek te zetten. Hoe het ook zij, de Shanghai Composite heeft de coronadip uitgeprijsd. Beste index deze week met +6,6%.