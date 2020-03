Slotcall: Lelijke uitschieters

Vanochtend leek het nog een stralende dag te worden op de beurs, maar al snel belandde de AEX (-0,9%) in het rood. Een duidelijke trigger kunnen we helaas niet vinden.

Uiteraard speelt het coronavirus een rol. Zowel bij ons als in Duitsland verdubbelde het aantal besmettingen. Slecht nieuws, al ligt het niet voor de hand dat de koersen hierdoor lager staan.

Wat zeker niet helpt, zijn de tegenvallende fabrieksorders uit de VS. Deze daalden in januari met 0,5% ten opzichte van december, waar de markt uitging van een min van 0,1%. Een zwak bericht, maar niet dé reden voor de markt om te kelderen. Rond 16.00 uur stond de AEX immers al zo'n 1,4% in het rood.

Tja, er zijn van die dagen dat we het gewoon niet weten en vandaag is zo'n dag. Wat enigszins hoop biedt, is dat de Nasdaq (-1,7%) minder hard daalt dan de S&P500 (-2,2%). Dat wil nog weleens een signaal zijn dat de yankees misschien gaan kopen aan het einde van de handelsdag. Laten we het hopen.

Boskalis

De grote verrassing van het Damrak is Boskalis (+5,4%). De geplaagde maritiem dienstverlener publiceerde vanochtend eindelijk beter dan verwachte resultaten. Vooral de Ebitda van €376 miljoen is een meevaller, want het management rekende eerder nog op een ebitda van €350 miljoen over 2019.

Verder blijft het dividend gehandhaafd op €0,50 per aandeel, wat een yield impliceert van 2,5%. Een concrete outlook wordt niet afgegeven, maar dat wordt het bedrijf niet kwalijk genomen.

De analistenconsensus staat op een winst per aandeel van €0,86 over 2020. Dit resulteert in een getaxeerde K/W van 25. Dat lijkt misschien duur, maar het is de verwachting dat de winstgevendheid in de jaren erna verder zal groeien.

Rentes

De rentes vliegen wederom omlaag. De Zwitserse tienjaarsrente is hard op weg om door de -1% te zakken. Ook de Amerikaanse yield maakt een duikvlucht.